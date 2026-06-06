Bobeta o novoj školi u Sinju: "HDZ sada slavi projekt koji je godinama kočio. Pokrijte se ušima!"

Zamjenik gradonačelnika Sinja Denis Bobeta reagirao je na istup predsjednika sinjskog HDZ-a Igora Vidaline o projektu nove Osnovne škole “fra Pavla Vučkovića”. Bobeta u oštrom priopćenju optužuje HDZ i Splitsko-dalmatinsku županiju da se pokušavaju “kititi tuđim perjem” te tvrdi da je Grad Sinj, na čelu s gradonačelnikom Mirom Buljem, godinama gurao projekt koji je, prema njegovim riječima, HDZ-ova vlast dugo kočila i odgađala. Njegovo priopćenje prenosimo u nastavku:

"Kićenje tuđim perjem vam neće proći – sinjsko školstvo ste držali u mraku godinama!"

"​Potreba predsjednika sinjskog HDZ-a, ravantelja Veteranskog centra, županijskog vijećnika, gradskog vijećnika, člana Uprave VAD-a, NO ergele g. Igora Vidaline da projekt nove Osnovne škole „fra Pavla Vučkovića“ proglasi isključivom zaslugom svoje stranke i Vlade, vrhunac je političkog licemjerja i jeftinog skupljanja poena. Kada g. Vidalina govori o pobjedi rada nad opstrukcijama, očito zaboravlja tko je godinama bio glavna kočnica ovog projekta i tko je u Sinju stvarno odrađivao konkretan posao, a tko se samo naslikavao.

​Splitsko-dalmatinska županija pod vodstvom HDZ-a godinama je lutala s ovim projektom, dok je Grad Sinj napravio i platio projekt preko 3 mil.kn nove OŠ Fra Pavla Vučkovića i OGŠ „Jakova Gotovca“ s dvoranom. Pa smo tako Ja i Miro bezbroj puta postavljali pitanja županu i pročelniku kad će realizacija, dok je Boban odgovarao da On neće gradit spomenik sinjskih arhitektima i da je projekt preskup(cca. 117mil kuna)-15ml.€, dok je sada cijena preko 22mil.€ i to bez Osnovne glazbene škole „Jakova Gotovca“.

Kako je županu bilo skupo kad je cijena bila manja 7 mil.€, te sa više sadržaja, a sad nije(dali će netko nositi crne torbe?).

Bitno je napomenuti da je sadašnji gradonačelnik Miro Bulj, kao saborski zastupnik, 2016 godine uvrstio izgradnju škola u državni proračun, pa je HDZ-ova Vlada opet to opstruirala.

Tek kada je Grad Sinj na čelu s gradonačelnikom Mirom Buljem osigurao sve potrebne preduvjete, od stalno pozivanja kad će projekt i izgradnja, masu sastanaka, od rješavanja papira do suradnje na terenu za gradnju škole, projekt je dobio realne obrise.

​Ova 22,8 mil.€ su sredstva iz fondova Europske unije namijenjena za prelazak na jednosmjensku nastavu u cijeloj Hrvatskoj. HDZ i Županija su ta sredstva bili dužni povući davnih dana, a ne raditi od toga povijesni spektakl u 2026. godini. Sramota je da sinjska dica tek sada, nakon desetljeća HDZ-ova zanemarivanja i držanja škola u mraku, dobivaju ono što im zakonski i civilizacijski pripada.

​Prozivati Mira Bulja za 'opstrukciju i jal' u trenutku kada smo mi ti koji su pogurali rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i povrat crkvene imovine fratrima, graniči s političkim sljepilom. Jedine opstrukcije dolazile su upravo iz HDZ-ovih redova, koji su godinama ignorirali vapaje sinjskih roditelja, nastavnika i fratara, koristeći obrazovanje kao poligon za unutarstranačke smicalice.

​U očekivanju da se što prije zakopa na Pazaru, mora Vam biti drago sto su apeli gradonačelnika Bulja, Mosta i građana uroditi plodom da Županija konačno počne raditi svoj posao, dok vi pokušavate po već ustaljenom receptu degradirati i umanjiti nečiji trud i zalaganje.

​Umjesto da se naslikavate i kitite tuđim perjem, pokrijte se ušima jer je sramota da Sinj tek sada dobiva ono što su drugi gradovi imali prije dvadeset godina. Sinjska dica i roditelji dobro znaju tko se bori za njih, a tko se sjeti škola samo kad treba pisati priopćenja za portale", poručio je.