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Bobeta o novoj školi u Sinju: "HDZ sada slavi projekt koji je godinama kočio. Pokrijte se ušima!"

"​Umjesto da se naslikavate i kitite tuđim perjem, pokrijte se ušima jer je sramota da Sinj tek sada dobiva ono što su drugi gradovi imali prije dvadeset godina"
Denis Bobeta

Zamjenik gradonačelnika Sinja Denis Bobeta reagirao je na istup predsjednika sinjskog HDZ-a Igora Vidaline o projektu nove Osnovne škole “fra Pavla Vučkovića”. Bobeta u oštrom priopćenju optužuje HDZ i Splitsko-dalmatinsku županiju da se pokušavaju “kititi tuđim perjem” te tvrdi da je Grad Sinj, na čelu s gradonačelnikom Mirom Buljem, godinama gurao projekt koji je, prema njegovim riječima, HDZ-ova vlast dugo kočila i odgađala. Njegovo priopćenje prenosimo u nastavku:

"Kićenje tuđim perjem vam neće proći – sinjsko školstvo ste držali u mraku godinama!"

"​Potreba predsjednika sinjskog HDZ-a, ravantelja Veteranskog centra, županijskog vijećnika, gradskog vijećnika, člana Uprave VAD-a, NO ergele g. Igora Vidaline da projekt nove Osnovne škole „fra Pavla Vučkovića“ proglasi isključivom zaslugom svoje stranke i Vlade, vrhunac je političkog licemjerja i jeftinog skupljanja poena. Kada g. Vidalina govori o pobjedi rada nad opstrukcijama, očito zaboravlja tko je godinama bio glavna kočnica ovog projekta i tko je u Sinju stvarno odrađivao konkretan posao, a tko se samo naslikavao.

​Splitsko-dalmatinska županija pod vodstvom HDZ-a godinama je lutala s ovim projektom, dok je Grad Sinj napravio i platio projekt preko 3 mil.kn nove OŠ Fra Pavla Vučkovića i OGŠ „Jakova Gotovca“ s dvoranom. Pa smo tako Ja i Miro bezbroj puta postavljali pitanja županu i pročelniku kad će realizacija, dok je Boban odgovarao da On neće gradit spomenik sinjskih arhitektima i da je projekt preskup(cca. 117mil kuna)-15ml.€, dok je sada cijena preko 22mil.€ i to bez Osnovne glazbene škole „Jakova Gotovca“.

Kako je županu bilo skupo kad je cijena bila manja 7 mil.€, te sa više sadržaja, a sad nije(dali će netko nositi crne torbe?).

Bitno je napomenuti da je sadašnji gradonačelnik Miro Bulj, kao saborski zastupnik, 2016 godine uvrstio izgradnju škola u državni proračun, pa je HDZ-ova Vlada opet to opstruirala.

Tek kada je Grad Sinj na čelu s gradonačelnikom Mirom Buljem osigurao sve potrebne preduvjete, od stalno pozivanja kad će projekt i izgradnja, masu sastanaka, od rješavanja papira do suradnje na terenu za gradnju škole, projekt je dobio realne obrise.

​Ova 22,8 mil.€ su sredstva iz fondova Europske unije namijenjena za prelazak na jednosmjensku nastavu u cijeloj Hrvatskoj. HDZ i Županija su ta sredstva bili dužni povući davnih dana, a ne raditi od toga povijesni spektakl u 2026. godini. Sramota je da sinjska dica tek sada, nakon desetljeća HDZ-ova zanemarivanja i držanja škola u mraku, dobivaju ono što im zakonski i civilizacijski pripada.

​Prozivati Mira Bulja za 'opstrukciju i jal' u trenutku kada smo mi ti koji su pogurali rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i povrat crkvene imovine fratrima, graniči s političkim sljepilom. Jedine opstrukcije dolazile su upravo iz HDZ-ovih redova, koji su godinama ignorirali vapaje sinjskih roditelja, nastavnika i fratara, koristeći obrazovanje kao poligon za unutarstranačke smicalice.

​U očekivanju da se što prije zakopa na Pazaru, mora Vam biti drago sto su apeli gradonačelnika Bulja, Mosta i građana uroditi plodom da Županija konačno počne raditi svoj posao, dok vi pokušavate po već ustaljenom receptu degradirati i umanjiti nečiji trud i zalaganje.

​Umjesto da se naslikavate i kitite tuđim perjem, pokrijte se ušima jer je sramota da Sinj tek sada dobiva ono što su drugi gradovi imali prije dvadeset godina. Sinjska dica i roditelji dobro znaju tko se bori za njih, a tko se sjeti škola samo kad treba pisati priopćenja za portale", poručio je.

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