VIDEO Saborski zastupnik uzeo brusilicu i prerezao lokote ispred luksuznog hotela

Neobična konferencija za medije održana je u subotu ispred hotela Hilton Costabella u Rijeci, gdje je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić brusilicom prerezao lokote postavljene na prilazu plaži. Time je, kako je rekao, želio simbolično i konkretno ukloniti prepreke za koje tvrdi da građanima onemogućavaju slobodan pristup pomorskom dobru.

Miletić je prije samog čina poručio da ispunjava obećanje koje je ranije dao građanima.

– Rekao sam da ću ukloniti prepreke koje ometaju prolaz prema plaži i danas to činim - izjavio je okupljenim novinarima.

Tijekom obraćanja optužio je tvrtku koja upravlja hotelom da nezakonito ograničava pristup obali postavljanjem ograda, lanaca i lokota. Istaknuo je da je protiv društva podnio kaznenu prijavu, smatrajući da su takvi postupci protivni Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, ali i obvezama koje proizlaze iz ugovora sklopljenog s državom.

Prema njegovim riječima, ugovorom je jasno definirano da građanima mora biti osiguran slobodan i besplatan prolaz do pomorskog dobra.

-Na jednom ulazu nalaze se lokoti, na drugom lanci i dodatne zapreke. U takvim okolnostima teško je govoriti o neometanom i besplatnom pristupu koji je predviđen ugovorom – ustvrdio je Miletić.

Njegov potez izazvao je pozornost javnosti, a ostaje za vidjeti hoće li nadležne institucije reagirati na optužbe o mogućem nezakonitom ograničavanju pristupa pomorskom dobru.