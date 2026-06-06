Rojs: "Hvala svima na dobrim željama i molitvama. Ništa bez Boga i molitve"

General Ljubo Ćesić Rojs otpušten je iz bolnice nakon što je bio hospitaliziran u KBC-u Rebro zbog plućne embolije, ozbiljnog zdravstvenog stanja koje zahtijeva liječnički nadzor i nastavak terapije, piše portal Hercegovka.net.

"Puno fratara me zvalo i molilo za mene. Bog je uslišio molitve i sada sam bolje", kazao je Rojs. Posebnu snagu dala mu je i dodatna radost. Naime, dobio je sedmog unuka prije osam dana.

"Boravio sam protekli vikend u našoj Hercegovini zbog obiteljske proslave. Od najmlađeg brata kći je imala svetu krizmu, potom sam dobio sedmog unuka, a onda me zadesila i ova situacija. Moram se čuvati, još je sve svježe", dodao je. Oporavak će trajati jer su mu liječnici otkrili i dodatne trombove u nozi. Mora se strogo pridržavati liječničkih uputa.

"Našli su mi još tri tromba u lijevoj nozi. Nosim elastičnu čarapu od prstiju do prepona i pijem pojačanu terapiju. Hvala Bogu da se jedan ugrušak nije proširio dalje, već se zaustavio na račvanju plućnih krila. Prva dva dana bila su rizična, a sada slijedi oporavak koji će trajati oko šest mjeseci", izjavio je Rojs. Posebno je zahvalio svima koji su mu proteklih dana uputili riječi podrške i molitve.

"Hvala svima na dobrim željama i molitvama. Ništa bez Boga i molitve. Mnogi su me zvali, među njima i naš provincijal. To mi puno znači", poručio je. Na kraju je uputio pozdrav Hercegovini, ističući vrijednosti za koje kaže da im ostaje vjeran.

"Ostajem vjeran: Bogu, obitelji, domovini, Tuđmanu i Šušku, do groba. Veliki pozdrav svima u našoj kršnoj Hercegovini", kazao je za Hercegovka.net Rojs.