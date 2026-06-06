SPLIT SANJA EUROPSKI TROFEJ: Zvončac se puni za veliku večer Jadrana

Atmosfera na Zvončacu iz minute u minutu postaje sve užarenija. Tribine se polako pune, navijači zauzimaju svoja mjesta, a Split s nestrpljenjem očekuje početak uzvratne utakmice finala Eurokupa između Jadrana i Marseillea.

Pred hrvatskim prvakom jedna je od najvećih utakmica posljednjih godina. Nakon prvog susreta u Francuskoj, Splićani će pred svojim navijačima pokušati doći do europskog trofeja i ispisati novu stranicu klupske povijesti.

Trener Jure Marelja za večerašnji ogled prijavio je iskusnu i provjerenu momčad predvođenu kapetanom Zvonimirom Butićem. U sastavu su vratari Marko Bijač i Dušan Matković, a među igračima nalaze se i Jerko Marinić Kragić, Toni Radan, Duje Pejković, Mislav Ćurković, Ivan Domagoj Zović, Marcus Julian Berehulak, Toni Josef Nemet, Duje Burazin, Antonio Dužević, Martin Čelar i Nardo Skejić.

S druge strane stoji moćni Marseille, jedan od najjačih europskih klubova posljednjih godina. Francusku momčad predvodi kapetan Ugo Crousillat, a u sastavu su i Petar Tesanović, Marc Larumbe, Vladan Spaic, Adam Nagy, Thomas Vernoux, Radomir Drasović, Alexandre Bouet, Romain Marion Vernoux, Michaël Bodegas, Andrea De Nardi, Efsthatios Kalogeropoulos, Arshak Hovhannisyan i Bilal Gbadamassi.

Večeras će Zvončac biti mnogo više od bazena. Bit će pozornica na kojoj će Jadran pokušati ostvariti europski san, a sudeći prema sve većem broju navijača koji pristižu, podrške s tribina neće nedostajati. Split je spreman za veliku vaterpolsku noć.