Hrvatski reprezentativac se oženio u Dubrovniku

Hrvatski reprezentativac Borna Sosa (28) i njegova dugogodišnja djevojka Ivona Šimunović izrekli su sudbonosno 'Da' u Dubrovniku, iz kojeg Ivona vuče korijene. Par se vjenčao u crkvi svetog Ignacija.

Mlada je nosila prekrasnu satensku vjenčanicu jednostavnog kroja, s efektnim prorezom, dok je u ruci držala buket žutog plamenog ljiljana koji se predivno uklopio u njezin sofisticirani vjenčani look. Vjenčanica je australskog brenda Kyha, model Winton, a cijena joj je više od 5000 eura, prema službenoj stranici brenda.

Borna je za ovaj poseban dan odabrao klasični crni smoking s bijelim prslukom i leptir-mašnom, također moderna, elegantna i profinjena kombinacija.

Par je prošetao ulicama Dubrovnika u društvu obitelji i prijatelja, a mamili su poglede znatiželjnih turista.

Podsjetimo, Borna i Ivona svoju su šestogodišnju vezu držali podalje od javnosti, ali Borna je isticao da odlično funkcioniraju i da mu se kod njegove drage posebno sviđa njezina samostalnost. Par je prije godinu dana dobio dijete.

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