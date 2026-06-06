Kaos na granici? Idući tjedan bi mogao biti zatvoren jedan od najprometnijih prijelaza između Hrvatske i BiH

Promet preko graničnog prijelaza Gradiška između Hrvatske i Bosne i Hercegovine mogao bi biti obustavljen već od idućeg tjedna, upozorila je Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO), navodeći kako za nastavak rada novog prijelaza još nisu ispunjeni svi administrativni uvjeti.

Povod upozorenju je najavljeno potpisivanje novog međudržavnog sporazuma o graničnim prijelazima, koje bi se trebalo održati u ponedjeljak u Sarajevu. Sporazum bi trebali potpisati hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Iz UNO-a ističu da bi stupanje novog ugovora na snagu moglo dovesti do zatvaranja novog graničnog prijelaza kod Gradiške, koji je od svibnja u funkciji na privremenoj osnovi. Problem je, kako navode, u tome što unutar Bosne i Hercegovine još nisu donesene potrebne organizacijske odluke koje bi omogućile njegovo redovno funkcioniranje.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je stari granični prijelaz zatvoren nakon oštećenja ograde na mostu, zbog čega su u tijeku sanacijski radovi. Za sada nije poznato kada bi oni mogli biti završeni.

Ako novi prijelaz prestane s radom, promet putnika i roba na tom području mogao bi biti ozbiljno poremećen. Posebno bi pogođen bio prijevoz robe koja podliježe potpunom inspekcijskom nadzoru, za koju na sjeveru i sjeverozapadu BiH trenutačno ne postoji odgovarajuća alternativa.

Prema pojašnjenju UNO-a, ključni problem leži u činjenici da zbog političkih nesuglasica u BiH još nije usvojen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji službe, kojim bi se definirao stalni raspored carinskih službenika na prijelazu Gradiška.

Novi sporazum predviđa uspostavu posebne organizacijske jedinice carinske uprave na tom prijelazu, no bez potrebnih odluka i kadrovskih rješenja njegovo funkcioniranje neće biti moguće.

Iz Uprave za neizravno oporezivanje upozoravaju kako bi zatvaranje prijelaza moglo izazvati ozbiljne posljedice za gospodarstvo, prijevoznički sektor i građane s obje strane granice te pozivaju na hitno stvaranje svih potrebnih preduvjeta prije početka primjene novog sporazuma.