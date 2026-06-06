LANČANI SUDAR Teška nesreća na parkiralištu trgovačkog centra, ozlijeđene četiri osobe

U petak, 5. lipnja oko 15.10 sati u Zadru u Ulici Akcije Maslenica na parkiralištu trgovačkog centa dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri vozila, priopćila je PU zadarska.

Sumnja se da je do prometne nesreće došlo kada je 69-godišnji hrvatski državljanin upravljao taksi vozilom zagrebačkih registarskih oznaka te dolaskom do zapadnog ulaza u trgovački centar, iz smjera jugoistoka, uslijed nekontroliranog kretanja prednjim dijelom automobila udara u stražnji dio osobnog automobila zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin koji se kretao iza navedenog taksi vozila istim dijelom kolnika u istom smjeru te je prethodno zaobišao vozila koja su se nalazila zaustavljena uz sjeveroistočni rub kolnika.

Uslijed sudara, vozilo zadarskih registarskih oznaka se odbija i prednjim dijelom automobila udara u stražnji dio taksi vozila zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 32-godišnji hrvatski državljanin a u trenutku prometne nesreće bio je zaustavljen u istoj kolničkoj traci. Vozilo zagrebačkih registarskih oznaka također se odbija, prednjim dijelom udara i oštećuje betonski zid, a potom udara u vozilo kojim je upravljao 38-godišnjak.

U prometnoj nesreći oštećeno je i vozilo gospićkih registarskih oznaka na koje je pao predmet koji je od siline tijekom sudara ispao iz unutrašnjosti vozila kojim je upravljao 38-godišnjak.

U Općoj bolnici Zadar liječnička pomoć pružena je trojici vozača u dobi 69, 38 i 32 godine te 31-godišnjem državljaninu Njemačke, putniku iz taksi vozila zagrebačkih oznaka.

Kod 31-godišnjaka okvalificirana je teška tjelesna ozljeda dok za trojicu vozača težina zadobivenih ozljeda zasad nije okvalificirana.

Zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu policija provodi kriminalističko istraživanje.