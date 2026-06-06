Serija krađa u jednom danu: Nestali novčanici, nakit, odjeća...

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana, 5. i 6. lipnja, evidentirane su jedna teška krađa i tri krađe, izvijestila je zadarska policija.

U petak, 5. lipnja, u Zadru, u Benkovačkoj cesti, nepoznati počinitelj otuđio je novčanik s dokumentima i novcem u vlasništvu 82-godišnjaka. Materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura.

Krađa je zabilježena i na zadarskom Poluotoku. U razdoblju od 4. do 5. lipnja nepoznati počinitelj je iz automobila u vlasništvu 29-godišnjaka ukrao novac, dokumente i razne odjevne predmete. I u ovom slučaju šteta iznosi više stotina eura.

Istoga dana na Puntamici nepoznati počinitelj provalio je u obiteljsku kuću 69-godišnjaka, odakle je otuđio novac i razni zlatni nakit. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.

Policija je izvijestila i o krađi u Pakoštanima. Od 16. travnja do 5. lipnja nepoznati počinitelj je iz skladišta trgovine trgovačkog društva otuđio cigarete i druge proizvode, ukupne vrijednosti veće od tisuću eura.

Protiv nepoznatih počinitelja policija podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te provodi izvide kako bi ih otkrila.

U istom razdoblju na području PU zadarske evidentirano je i 12 prometnih nesreća. Jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede, dok kod pet osoba težina ozljeda zasad nije okvalificirana.