Vaterpolska groznica trese Split: Ulaznica nema, Zvončac čeka veliko finale

Svi putevi večeras vode na Zvončac, i to ne samo ljubitelje vaterpola, nego i brojne Splićane, jer na tom posebnom i jedinstvenom bazenu večeras će biti i stvar prestiža pojaviti se, kako je oduvijek bilo u zlatnim godinama splitskog vaterpola. Ulaznica već danima nema, bez obzira na to što su iz uprave “Jadrana”, koja je za svaku pohvalu, postavili i dodatne montažne tribine. Karte za finale jutros su glavna tema i na kupalištu “Na Jadrana”, jednom od posljednjih splitskih mjesta gdje se okuplja “domaći svit”.

Dakle, Jadran večeras igra uzvratnu utakmicu protiv respektabilnog francuskog Marseillea i čuva tri gola prednosti iz prvog susreta.

Za najavu smo zamolili Denija Lušića, proslavljenog splitskog vaterpolista, osvajača zlatne olimpijske medalje iz Los Angelesa 1984. i Seula 1988.

Dobro, Deni je više POŠK-ovac i bio je nositelj one velike momčadi POŠK-a, ali veliki je to Splićanin i gospodin splitskog sporta i, naravno, kao i svi večeras uz naše jadranaše.

“Momentalno je Marseille u prednosti, bogat je to klub sa šest, sedam stranih igrača, a sve drugo su francuski reprezentativci, koja nije loša. Jadran ima čak povoljan rezultat, s obzirom na utakmicu u Marseilleu. Treba odigrati prvenstveno dobro i pametno u obrani, golman mora biti vrhunski kao što on zna biti. Ostali moraju nadoknaditi izostanak Fatovića, on je vrhunski vaterpolist i puno znači za ekipu, ali možda baš to bude dodatan razlog da momci stisnu i da čitava momčad ima svoj dan. Tri gola prednosti nisu nedostižna i nadajmo se pobjedi.”