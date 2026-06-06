Vidalina odgovorio Bobeti: "Škola se gradi, a laži padaju u vodu"

Predsjednik sinjskog HDZ-a Igor Vidalina odgovorio je na priopćenje zamjenika gradonačelnika Sinja Denisa Bobete o izgradnji nove osnovne škole na Pazaru. U priopćenju koje potpisuje u ime GO HDZ-a Sinj, Vidalina odbacuje Bobetine optužbe, tvrdi da gradska vlast pokušava prisvojiti tuđe uspjehe te poručuje da će se škola izgraditi zahvaljujući radu Splitsko-dalmatinske županije, resornog ministarstva i Vlade RH, uz više od 23 milijuna eura europskih sredstava. Njegovo priopćenje prenosimo u nastavku.

"Škola se gradi, a laži padaju u vodu"

Jučer Cvitković Đone, danas Bobeta. Sutra možda Bulj, Božena ili netko treći. Lica se mijenjaju, ali politika ostaje ista – pet godina izgubljenih prilika, bez ozbiljnih projekata, bez rezultata i bez odgovornosti.

Uvijek iste političke konstrukcije i laži u koje, više ni sami ne vjeruju. Ali računaju da će sto puta ponovljena laž postati istina.

Neće.

Ako treba, ponovit ćemo i tristo puta da ste projekt nove škole na Pazaru godinama ismijavali, osporavali i proglašavali neostvarivim obećanjem.

Projekt nisu donijeli vaši pritisci, ismijavanja i vrijeđanje ministra i državne vlasti. Donijeli su ga predan rad, znanje, odgovornost i više od 23 milijuna eura europskih sredstava koje je osigurala Splitsko- dalmatinska županija u suradnji s resornim ministarstvom i Vladom RH.

Ponovit ćemo i da iza vas, nakon pet godina vlasti, nije ostao nijedan ozbiljan kapitalni projekt koji možete nazvati svojim. Zato danas pokušavate prisvojiti tuđe uspjehe i prekrojiti činjenice.

Škola će biti izgrađena. Djeca će imati bolje uvjete za obrazovanje i jednosmjensku nastavu, bez da ste za to prstom mrdnuli. To su činjenice koje ne možete ni sakriti ni nadglasati.

Možete ponoviti laž sto puta, tisuću puta ili svaki dan do kraja mandata. Građani Sinja dobro znaju tko je radio, a tko je iz zavjetrine udobnih fotelja godinama govorio da se ne može.

Nemojte podcjenjivati građane Sinja. Pamte puno bolje nego što mislite", poručio je.