FOTO Boban na pregledu

U Splitu je danas održana javnozdravstvena akcija besplatnih preventivnih pregleda namijenjena hrvatskim braniteljima i građanima, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

Akciju su zajednički organizirali hrvatski branitelji, studenti te zdravstvene ustanove, među kojima i Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Događaju je prisustvovao i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, koji je pohvalio inicijativu istaknuvši njezin značaj za očuvanje zdravlja građana.

Preventivni pregledi u jutarnjim satima bili su namijenjeni hrvatskim braniteljima, dok su nakon toga usluge bile dostupne svim zainteresiranim građanima. Sudionici su imali priliku besplatno provjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, zdravlje srca, stanje kože te druge važne zdravstvene pokazatelje.

Župan Boban naglasio je kako ga posebno raduje činjenica da je ova inicijativa tijekom godina postala tradicija te da okuplja sve veći broj sudionika.

– Zdravlje je najvrjednije što imamo, a upravo ovakve akcije omogućuju građanima da na vrijeme prepoznaju potencijalne zdravstvene probleme i dobiju stručne savjete – poručio je Boban.

Organizatorima, zdravstvenim djelatnicima, studentima i braniteljskim udrugama zahvalio je na angažmanu i doprinosu promicanju preventivne zdravstvene skrbi.

Javnozdravstvene akcije poput ove posljednjih godina bilježe sve veći interes građana te potvrđuju važnost suradnje zdravstvenog sustava, obrazovnih institucija i udruga u očuvanju javnog zdravlja.