Političke tenzije rastu: Bugarin uputio niz teških optužbi na račun Bulja

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin oštro je kritizirao sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Miru Bulja, optuživši ga za politički populizam i nedostatak konkretnih rezultata u vođenju grada.

U objavi na društvenim mrežama Bugarin je ustvrdio kako Bulj često nastupa kao kritičar državne vlasti i zaštitnik interesa Dalmacije, dok se, prema njegovu mišljenju, istodobno zanemaruju problemi i razvoj Sinja.

– Lako je držati političke govore i kritizirati druge, ali vođenje grada zahtijeva konkretan rad i rezultate. Građani najbolje vide što je učinjeno, a što nije – poručio je Bugarin.

Triljski gradonačelnik smatra da Sinj pod Buljevim vodstvom ne ostvaruje razvojni potencijal koji bi, kako navodi, trebao imati s obzirom na svoj povijesni, kulturni i gospodarski značaj. Posebno je naglasio kako javnost, prema njegovom mišljenju, nije upoznata s kapitalnim projektima koje je aktualna gradska vlast samostalno pokrenula i realizirala.

Bugarin je pritom istaknuo da su brojni infrastrukturni projekti na području Cetinske krajine i šire Dalmacije ostvareni uz potporu Vlade Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije.

U nastavku objave osvrnuo se i na širu političku situaciju, ustvrdivši da građani sve više razlikuju konkretne rezultate od političke retorike.

– Ljudi prepoznaju razliku između stvarnog rada i politikanstva. Vrijeme će pokazati tko nudi rješenja, a tko se oslanja isključivo na kritike i političke poruke – poručio je Bugarin.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama te dodatno zaoštrila političke odnose između dvaju gradonačelnika, koji su se i ranije javno sukobljavali oko tema vezanih uz razvoj Cetinske krajine i državnu politiku.