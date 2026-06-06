Ostavila je neizbrisiv trag: Kaštelani se opraštaju od profesorice Ivne

Kaštela će se u utorak, 9. lipnja, oprostiti od svoje dugogodišnje sugrađanke i ugledne profesorice Ivne Bućan, rođene Peračić, koja je preminula 20. svibnja u 93. godini života.

Komemoracija će se održati u Kulturnom centru Kaštela s početkom u 20 sati, a okupit će brojne građane, prijatelje, suradnike i poštovatelje njezina rada koji će se prisjetiti života žene koja je desetljećima bila među najistaknutijim promicateljima zaštite prirode i okoliša na području Kaštela i Dalmacije.

Profesorica Bućan tijekom svog je života ostavila dubok trag u području ekologije, očuvanja prirodne baštine i podizanja svijesti o važnosti zaštite okoliša. Svojim stručnim radom, društvenim angažmanom i predanošću generacijama je prenosila vrijednosti odgovornog odnosa prema prirodi.

Rođena je 14. rujna 1933. godine u Splitu, a diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Veći dio svog profesionalnog života provela je u obrazovanju, radeći čak 45 godina kao profesorica biologije i kemije.

Uz pedagoški rad, ostala je zapamćena kao neumorna zagovornica zaštite okoliša te osoba koja je svojim djelovanjem ostavila trajan doprinos lokalnoj zajednici.