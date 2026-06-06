FOTO U Varošu planuo stan poznatog splitskog umjetnika

Požar koji je u subotu navečer izbio u splitskom Varošu zahvatio je stan u Križevoj ulici, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je njegovo širenje na okolne objekte.

Prema informacijama iz Javne vatrogasne postrojbe Split, dojava o požaru zaprimljena je u 19.40 sati, nakon čega su na teren odmah upućene vatrogasne snage. U gašenju je sudjelovalo ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila.

Kako neslužbeno doznajemo, požar je izbio u stanu Dene Dokića, Splićanina poznatog kao jednog od sudionika legendarnog umjetničkog performansa "Crveni Peristil" iz 1968. godine, jednog od najpoznatijih događaja u povijesti splitske suvremene umjetničke scene.

Vatrogasci su požar stavili pod kontrolu već oko 20 sati, čime je spriječena veća materijalna šteta i potencijalno širenje vatre na susjedne kuće u gusto izgrađenoj jezgri Varoša.

Intervencija je bila posebno zahtjevna zbog uskih kamenih ulica karakterističnih za ovaj dio grada, što je otežavalo pristup vatrogasnim vozilima. Unatoč tome, vatrogasci su uspjeli brzo reagirati i lokalizirati požar.

Nakon gašenja uslijedila je sanacija požarišta, a uzrok izbijanja požara zasad nije poznat. Više informacija očekuje se nakon očevida i službenog izvješća nadležnih službi.