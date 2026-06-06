Tek je završio prvi srednje, a već je dio Jadranove velike priče: Pogledajte koga smo snimili nakon utakmice

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

Na kraju utakmice, nakon svečane dodjele medalja i pehara na Zvončacu, snimili smo zanimljivu fotografiju.

Naime, danas je u ludu atmosferu "uletio" i Duje Burazin. On je jedan od igrača Jadrana, a zanimljivo je da je ovaj mladi i talentirani vaterpolist tek završio prvi razred srednje škole u I. gimnaziji u Splitu. Nakon utakmice snimili smo ga s njegovom razrednicom Tinom Franić i obitelji.

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