Jadran pobijedio Marseille, ali ostao bez europskog trofeja

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo. U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

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Predvođeni glasnom podrškom svojih navijača, Splićani su od prve minute igrali s puno energije i vjere, dok su gosti pružili snažan otpor u dvoboju dostojnom finala. Utakmica je obilovala preokretima, atraktivnim potezima i vrhunskim obranama, a napetost je trajala do samoga kraja.

Posebnu draž večeri dao je ambijent na Zvončacu, gdje se okupilo 1500 ljudi koji su tijekom cijelog susreta nosili Jadran prema cilju. Među gledateljima bio je i legendarni trener Ratko Rudić, koji je uoči utakmice istaknuo kako su ovakvi susreti oni koji donose titule te kako Jadran ima kvalitetu nadoknaditi zaostatak bez obzira na okolnosti.

Finale Eurokupa još je jednom potvrdilo da Split ostaje jedan od europskih centara vaterpola, a Zvončac mjesto na kojem ovaj sport i dalje izaziva posebne emocije. Večer za pamćenje zaključena je uz veliki pljesak gledatelja koji su nagradili aktere još jednog vrhunskog sportskog spektakla.