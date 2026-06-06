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Tko je sve bio na Zvončacu? Donosimo vam veliku fotogaleriju

Split je disao za Jadran

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

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GALERIJA
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Zvončac je večeras ponovno živio za vaterpolo.

Jadran pobijedio Marseille, ali ostao bez europskog trofeja

U spektakularnom ambijentu pred ispunjenim tribinama Jadran i Marseille odigrali su veliku europsku utakmicu koja je još jednom pokazala zašto je splitski klub posljednjih godina među najvažnijim imenima regionalnog i europskog vaterpola.

Kako je bilo u bazenu, ali i na tribinama, pogledajte u velikoj fotogaleriji našeg fotoreportera Renata Pezzija.

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