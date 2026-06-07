Alen Kujundžić svjetski prvak, Anja Vicković svjetska prvakinja

Odigravanjem finalnih pojedinačnih mečeva u ženskoj i muškoj konkurenciji u Schwazu završeno je X. pojedinačno svjetsko prvenstvo u kuglanju.

Alen Kujundžić na vrhu svjetskog kuglanja

Finalist prošlog Svjetskog prvenstva, Alen Kujundžić, tada pod zastavom Hrvatske, ostvario je svoj san. Igrajući najprije za Mertojak, a potom za Zaprešić, došao je do samog vrha svjetskog kuglanja te se, u dresu reprezentacije Srbije, okitio zlatnom pojedinačnom medaljom.

Danas je upisao dvije sigurne pobjede — u polufinalu protiv Tima Brachtela (GER) s 3:1 u setovima (698:687), a potom i u finalu protiv Simona Magale (SVK), također s 3:1 (705:664).

Odavno tvrdimo da je Alen trenutačno najbolji svjetski kuglač, što je sada i potvrđeno. Još davno prepoznao ga je Hrvoje Marinović te ga iz Spartaka iz Subotice doveo u Split, u Mertojak. Kujundžić je stekao hrvatsko državljanstvo i donio Hrvatskoj neke od svjetskih medalja, ali je, s težnjom za još većim uspjesima, odabrao Zaprešić, s kojim je zaredom osvojio četiri prvenstva i kupa te Ligu prvaka. Nakon povratka u reprezentaciju Srbije osvojio je i zlato na ekipnom Svjetskom prvenstvu. Vjerojatno ga daljnji put vodi u najtrofejniji svjetski klub — njemački Zerbst.

Veliki uspjeh Anje Vicković

Anja Vicković u polufinalu je odnijela pobjedu nad reprezentativnom kolegicom Paulom Polanšćak (3:1, 660:627), a u finalu je svladala favoritkinju prvenstva, Biancu Gollu (GER). Njemica je poražena s 3:1, 662:639.

Hrvatska tako ima svjetsku prvakinju Anju Vicković. Paula Polanšćak osvojila je broncu te uzela još jednu brončanu medalju u kombinaciji, a drži i pojedinačni svjetski rekord. I u ovom slučaju bili smo dobri prognozeri — naše djevojke definitivno su najbolje svjetske kuglačice.

Muška reprezentacija bez istih rezultata

Muška vrsta, nažalost, nije ostvarila takve rezultate. Nakon Hrvoja Marinovića, koji je kao igrač Mertojaka osvojio čak sedam seniorskih medalja sa svjetskih prvenstava i prestao igrati za reprezentaciju nakon što se posvetio trenerskim i izborničkim vodama, u vrhunskog kuglača profilirao se i drugi igrač Mertojaka, Ivan Totić. On je u paru s Perom Petricem osvojio srebro u disciplini tandemi, dok je Bojan Vlakevski osvojio zlato u miks paru s Natašom Ravnić.

U poretku nacija Hrvatska je zauzela sjajno drugo mjesto, iza Njemačke, dok su Mađari treći.

Hrvatski kuglački sport još je jednom potvrdio da spada u red najtrofejnijih sportova u Hrvatskoj. Šteta je što ne pripada skupini olimpijskih sportova, a i splitsko kuglanje, posebice Kuglački klub Mertojak, ima se čime podičiti.