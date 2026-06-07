Christian Eriksen srušio se na terenu tijekom utakmice Danske i Ukrajine

Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na travnjak tijekom prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Prema prvim informacijama danskih medija, Eriksen je pri svijesti.

Dramatične scene obilježile su prijateljsku utakmicu između Danske i Ukrajine nakon što se Christian Eriksen iznenada srušio na travnjak.

Prema informacijama koje prenose danski mediji, Eriksen je pao na teren i ostao nepomično ležati, nakon čega je utakmica zaustavljena. Liječnička služba odmah je utrčala na teren, a igrači su se okupili oko suigrača kako bi ga zaštitili od pogleda javnosti.

Danski mediji objavili su kako je Eriksen pri svijesti

Danski TV2 opisao je prizore kao iznimno potresne.

"Christian Eriksen pada na travu i leži potpuno mirno. Cijeli stadion je potpuno tih, a svi igrači stoje oko njega. Nestvaran trenutak", prenosi danski medij, dodajući kako su pojedini igrači plakali dok se Eriksenu pružala pomoć.

Prema istom izvoru, na terenu su zatraženi i pokrivači kako bi se nogometašu osigurala dodatna privatnost tijekom intervencije medicinskog osoblja.

Ubrzo nakon dramatičnog događaja stigle su ohrabrujuće informacije. Danski mediji objavili su kako je Eriksen pri svijesti, što je, prema njihovim navodima, potvrdio i Danski nogometni savez.

Više informacija o njegovu zdravstvenom stanju očekuje se naknadno.