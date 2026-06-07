Evo koliko bi vas došlo unajmiti jahtu na Jadranu: "Nije tako puno dok se ne uračunaju dodatni troškovi"

"Želimo ovo ljeto isprobati nešto novo umjesto uobičajenog ljetovanja u apartmanu, odlaska na plažu i večernje šetnje rivom", rekao je za N1 nedavno jedan Zagrepčanin koji skupa s djevojkom te dvojicom prijatelja i njihovim djevojkama razmišlja o najmu motorne jahte.

"Bilo bi nam to nešto skroz novo, a ne bi trebalo biti preskupo kada podijelimo troškove. Ne treba nam megajahta, to ćemo kasnije kada se obogatimo (smijeh) ali smo našli neke sasvim prihvatljive ponude", kaže.

Doduše, nekoliko dana kasnije javio se priznavši kako su on i društvo oduševljeni idejom o sedmodnevno navigavanju duž jadranske obale smetnuli s uma neke stavke i troškove. Primjerice, da za upravljanje motornom jahtom treba imati valjanu dozvolu.

"Zapravo smo znali da nam treba dozvola i da bi trebali unajmiti i skipera, što je bar 200 - 250 eura dnevno i diže trošak bar za 1.500 eura. Sama cijena najma i nije tako visoka dok se ne uračunaju i dodatni troškovi."

"Još važemo koliko bi nas sve to koštalo"

Osim dozvole za upravljanje jahtom ili licenciranog skipera, treba imati i dozvolu za korištenje pomorske radiostanice, nužne radi komunikacije u slučaju opasnosti na moru.

Uz najam jahte obično se plaća i tzv. čarter paket koji uključuje završno čišćenje plovila i inspekciju ronilaca po završetku plovidbe, plin za kuhanje i osnovnu opremu za kuhinju, kupaonicu i zahod te raznu dodatnu opremu po želji, od SUP daski, opreme za ronjenje, platforme za sunčanje i sličnog. Povrh svega, treba uračunati i trošak goriva te priveza u marinama i lukama.

Sve to podosta diže osnovnu cijenu najma jahte.

"Nismo još odlučili, važemo koliko bi nas sve to izašlo, ali vjerojatno ćemo ipak unajmiti jahtu sredinom srpnja ili kolovoza", kazao je naš sugovornik.

Sezona traje od travnja do listopada

Na nekoliko online platformi za najam jahti (Boataround, Croatia Yachting Charter, Click&Boat, Titarosa…) provjerili smo koliko otprilike košta sedmodnevni najam motorne jahte sredinom srpnja i kolovoza s tri kabine, odnosno šest ležajeva.

U obzir smo uzeli samo cijene najma bez dodatnih sadržaja i usluga. Cijene u prvom redu ovise o vrsti i veličini plovila, godini proizvodnje te o terminima. Sezona čartera na Jadranu je od travnja do listopada, a vrhunac je u srpnju i kolovozu kada su i cijene najviše.

Već od 1.500 eura tjedno

Sredinom srpnja gliser ili manji motorni brod dužine desetak metara moguće je unajmiti već od 1.500 eura tjedno, a najam motorne jahte srednje veličine, 15-ak metara otprilike, u rasponu je cijena od 1.800 do 23.300 eura.

Cijena najma većine srednjih jahti koje smo pronašli u ponudi sredinom srpnja su od 2.000 do 4.000 eura tjedno, dok je nešto manja ponuda u rasponu cijena od 5.000 do 7.000 eura.

Sredinom kolovoza tjedni najam većine jahti u ponudi je od 3.000 do 7.000 eura.

Cijene najma megajahti su od 30.000 eura tjedno pa naviše.