Splitski glumac iz Divljih pčela najavio 'povratak': "Ako je Esmeralda mogla progledati..."

Glumac Pere Eranović (36) redovito na društvenim mrežama objavljuje duhovite snimke, na kojima glumi svoj lik iz 'Divljih pčela'. Tako se ponovo, u ulozi Vice, obratio fanovima na Instagramu i nasmijao sve.

- Ako je već Esmeralda mogla progledati... Ovo vam sigurno neće prikazati - napisao je ispod snimke.

Oduševio je svoje pratitelje koji su mu pisali: 'Pod hitno Vicin spinoff', 'Spavaš li mirno Milane', 'Vice kao najgenijalniji lik u seriji' i 'To ni Chuck Norrisu nije uspjelo'.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Pere Eranović (@pereeranovic)