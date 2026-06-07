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Splitski glumac iz Divljih pčela najavio 'povratak': "Ako je Esmeralda mogla progledati..."

Obožavatelji će se oduševiti
Foto: Dino Brkić

Glumac Pere Eranović (36) redovito na društvenim mrežama objavljuje duhovite snimke, na kojima glumi svoj lik iz 'Divljih pčela'. Tako se ponovo, u ulozi Vice, obratio fanovima na Instagramu i nasmijao sve.

- Ako je već Esmeralda mogla progledati... Ovo vam sigurno neće prikazati - napisao je ispod snimke.

Oduševio je svoje pratitelje koji su mu pisali: 'Pod hitno Vicin spinoff', 'Spavaš li mirno Milane', 'Vice kao najgenijalniji lik u seriji' i 'To ni Chuck Norrisu nije uspjelo'.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Pere Eranović (@pereeranovic)

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