FOTO Makarska slavila tenis: Spektakularna završnica WTA Makarska Opena za pamćenje

Vatromet je prošarao nebo iznad Makarske, Indira Forza zapjevala je “Svijet voli pobjednike” – tako je završilo veliko finale WTA Makarska Opena hosted by Valamar.

Makarska još jednom pokazala da živi za tenis

Fantastičan dekor u Tenis centru Makarska. Centralni teren bio je pun do posljednjeg mjesta. Interes za ulazak na tribine bio je velik, a zaštitari su imali pune ruke posla, no odradili su ga perfektno. Misija uspjela!

Ženski tenis hit je u Makarskoj, a finale WTA Makarska Opena mjesto je na kojem svi žele biti.

Timofeeva dominirala od početka finala

Latvijka Darja Semenistaja u finalu je povela 1:0 u gemovima, a potom je u velikom naletu bila Maria Timofeeva, koja igra pod uzbekistanskom zastavom. Nakon 26 minuta igre bilo je 4:1 za nju. Timofeeva je suvereno privela kraju prvi set sa 6:2.

Kod 1:1 u drugom setu igrao se vrlo važan gem. Trajao je dugo, a Semenistaja je imala loptu za break. Time bi okrenula tijek meča, ali Timofeeva je povela 2:1.

Kada je na semaforu zasvijetlilo sat i 20 minuta igre, Timofeeva je upravo osvojila svoj servis-gem i povela 5:2. Bila je agresivnija, odlučnija i raznovrsnija tijekom cijelog finala te je na kraju slavila rezultatom 6:2, 6:3.

Pobjednica: “Uživala sam u svakom trenutku boravka u Makarskoj”

“Hvala svima koji su ostali ovako kasno i pratili ovaj meč. Svjesne smo da nije bilo lako, ali obje iznimno cijenimo vašu podršku i navijanje. Čestitam Darji na sjajnom turniru. Bio je ovo izazovan tjedan za sve nas. Igrale smo duge mečeve, često do kasno u noć, no obje smo pokazale karakter i izdržljivost. Posebno je zanimljivo da smo upravo nas dvije ovdje odradile prvi zajednički trening, a na kraju završile u finalu. Veliko hvala organizatorima koji su odradili izvrstan posao. Ovaj se turnir zaista ističe, od načina na koji brinete o igračicama do stalne želje da svake godine budete još bolji. Mi igračice to prepoznajemo, cijenimo i uvijek rado dolazimo igrati u Makarsku. Hvala i mom dečku na podršci. Znam da ponekad nije lako pratiti moje mečeve, ali njegova mi podrška puno znači. Uživala sam u svakom trenutku boravka u Makarskoj i veselim se povratku”, izjavila je pobjednica turnira.

Da će se vratiti sljedeće godine, obećala je i Semenistaja, kojoj je ovo četvrti turnir u Makarskoj.

Trofeje uručili Zoran Paunović i Feliks Lukas

Trofeje finalisticama uručili su gradonačelnik Makarske Zoran Paunović i direktor turnira Feliks Lukas.

“Hvala vam što ste tijekom cijelog tjedna bili uz nas i što ste večeras ispunili tribine do posljednjeg mjesta. Pokazali ste još jednom da je makarska publika među najboljima na svijetu. Jednako ste srčano podržavali sve igračice, a ne samo hrvatske predstavnice. Upravo ste vi razlog zbog kojeg se tenisačice ovdje osjećaju kao kod kuće, ali i jedan od ključnih razloga zašto je WTA Makarska Open proglašen drugim najboljim turnirom na svijetu u kategoriji WTA 125. Naš cilj za sljedeću godinu jasan je – želimo osvojiti prvo mjesto. Zato vas pozivam da ponovno budete dio ove priče”, poručio je Lukas.