Novi TikTok trend: Žene žele samo muškarce koji ispunjavaju pravilo 6-6-6

Na društvenim mrežama posljednjih godina sve više pozornosti privlači takozvano pravilo 6-6-6, koncept koji opisuje navodno poželjnog muškarca prema nekoliko vrlo konkretnih kriterija. Prema toj teoriji, idealan partner trebao bi biti visok najmanje 183 centimetra, imati šesteroznamenkasta godišnja primanja te biti u vrhunskoj fizičkoj formi.

Ovaj trend posebno je zaživio na TikToku, Instagramu i aplikacijama za upoznavanje, gdje se često spominje u raspravama o modernim vezama i očekivanjima od partnera. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takvi pojednostavljeni kriteriji ne odražavaju stvarnost ljubavnih odnosa.

Dio muškaraca smatra da popularizacija pravila 6-6-6 stvara nerealnu sliku o tome što žene traže te dodatno pojačava pritisak i nesigurnost prilikom upoznavanja. No psiholozi ističu da problem nije nužno u samim preferencijama, već u načinu na koji ih ljudi tumače.

Naime, nema dokaza da većina žena doista bira partnere prema ovom obrascu. S vremenom je pravilo postalo više internetski stereotip nego stvarni vodič za odabir partnera, no i dalje često služi kao argument u raspravama o muško-ženskim odnosima.

Stručnjaci upozoravaju da takvi stereotipi mogu dovesti do pogrešnih pretpostavki. Osoba koja vjeruje da je drugi procjenjuju isključivo prema izgledu, visini ili financijskoj situaciji lakše će negativno protumačiti sasvim bezazlena pitanja i komentare tijekom upoznavanja. Istodobno, podsjećaju da površni kriteriji nisu karakteristični samo za jedan spol.

Također naglašavaju kako se ljudi tijekom života mijenjaju. Izgled, financijske prilike i životne okolnosti nisu nepromjenjive kategorije, pa pretjerano oslanjanje na vanjske kriterije može dovesti do propuštanja prilike za kvalitetan i ispunjavajući odnos.

Zbog toga savjetuju da se pri upoznavanju manje pažnje pridaje unaprijed definiranim popisima poželjnih osobina, a više međusobnoj kompatibilnosti, komunikaciji i emocionalnoj povezanosti. Kako zaključuju stručnjaci, idealan partner rijetko odgovara savršenom popisu zahtjeva, ali često dolazi onda kada prestanemo tražiti savršenstvo, piše Psychology Today.