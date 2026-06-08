U Mravincima predstavljanje knjige o don Srećku Perošu, svećeniku koji je obilježio teška vremena

U župnoj crkvi u Mravincima u utorak, 9. lipnja 2026. godine, održat će se predstavljanje knjige "Don Srećko Peroš - Sluga Božji u olovnim vremenima". Program počinje krunicom u 19 sati, dok je početak promocije najavljen za 19:30 sati.

Posjetitelji će imati priliku poslušati svjedočanstva o životu don Srećka Peroša, svećenika čiji je život, kako ističu organizatori, bio obilježen dubokom vjerom, molitvom, služenjem Bogu i ljudima, ali i trpljenjima te progonima kroz koje je prolazio u teškim povijesnim okolnostima.

Svećenik rođen u Mravincima

Don Srećko-Ivan Peroš rođen je 26. svibnja 1920. godine u Mravincima, od oca Mate i majke Jele. Nakon završene osnovne pučke škole pohađao je Biskupsko sjemenište u Splitu, a za svećenika je zaređen 8. travnja 1945. godine.

Tijekom svećeničkog služenja djelovao je u četiri župe, a najdulje se zadržao u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici, gdje je proveo 20 godina. Ondje je ostavio dubok trag, među ostalim i zaslugama za osnivanje samostana časnih sestara Ančela.

Svjedok vjere u vremenu komunizma

Don Srećko Peroš pamti se kao hrabar i požrtvovan svećenik, koji je u razdoblju komunizma čuvao vrijednosti Katoličke Crkve i ustrajno svjedočio vjeru. Prema riječima svjedoka, bio je "uslišan u molitvi", zbog čega su mu se mnogi ljudi obraćali za molitvu, duhovni savjet i pomoć.

Preminuo je u Splitu 24. srpnja 1978. godine, nakon duge i teške bolesti bubrega.

Knjiga donosi 24 svjedočanstva

Knjiga "Don Srećko Peroš - Sluga Božji u olovnim vremenima", urednika Branimira Vukorepe, donosi 24 svjedočanstva o životu i svećeničkom putu don Srećka Peroša. Među svjedocima su svećenici, časne sestre i laici koji ga se živo sjećaju ili poznaju njegov životni i pastoralni put.

Don Srećko Peroš, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, svojim je životom ostao zapamćen kao svjedok ustrajne molitve, služenja i vjernosti Bogu u olovnim vremenima koja su obilježila Hrvatsku nakon Drugoga svjetskog rata.