VIDEO Ovako je izgledala vožnja neposredno prije tragedije kod Zadra

Teška prometna nesreća koja se jučer poslijepodne dogodila na državnoj cesti DC-08 na ulazu u Murvicu, a u kojoj su život izgubili 31-godišnji vozač motocikla i 27-godišnja putnica, potresla je zadarsku javnost.

Zadarski list u posjedu je videosnimke nastale neposredno prije tragedije. Na snimci se vidi motocikl koji se velikom brzinom kreće državnom cestom i obilazi vozila ispred sebe svega nekoliko trenutaka prije mjesta na kojem je kasnije došlo do kobnog sudara.

Podsjetimo, prema informacijama koje je objavila Policijska uprava zadarska, prometna nesreća dogodila se jučer u 15.28 sati na DC-08 na ulazu u Murvicu. U nesreći su sudjelovali osobni automobil zadarskih registarskih oznaka i motocikl također zadarskih registarskih oznaka.

Prema rezultatima očevida, sumnja se da je vozač motocikla započeo pretjecati kolonu vozila u smjeru sjevera. Policija navodi kako pritom nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, preglednosti i gustoći prometa. Kako bi izbjegao sudar s osobnim automobilom kojim je upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin, a koji je u istom smjeru skretao ulijevo, vozač motocikla počeo je kočiti. Uslijed kočenja motocikl je pao na kolnik te udario u automobil, nakon čega su se vozač i putnica odvojili od motocikla.

Na mjestu nesreće smrtno su stradali 31-godišnji vozač motocikla, koji prema policijskim informacijama nije koristio zaštitnu kacigu, te 27-godišnja putnica koja je nosila zaštitnu kacigu.

Nad tijelima preminulih bit će provedena obdukcija, a o događaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti koje su dovele do ove tragične prometne nesreće.