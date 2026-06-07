Split postaje međunarodna sportska pozornica: Organizatori otkrili velike planove za 2027.

Split je tijekom proteklih pet dana, a posebno od 5. do 7. lipnja 2026. godine, bio jedno od najvažnijih europskih središta borilačkih sportova, ugostivši više od 400 sportaša, trenera, instruktora, sportskih djelatnika i uzvanika iz čak 14 država svijeta u sklopu World Budo Campa i 13. Međunarodne kuće slave borilačkih vještina i sportova – Noći Anđela.

Manifestacija je još jednom potvrdila svoj međunarodni ugled, značaj i reputaciju, okupljajući vrhunska imena borilačkog sporta te pružajući jedinstvenu platformu za razmjenu znanja, iskustava i sportskih vrijednosti koje nadilaze granice država i organizacija.

Posebnu pozornost privukao je World Budo Camp koji se u velikom dijelu održao u modernoj borilačkoj dvorani Infinity jiujitsu Academie na kojem su sudionici imali priliku usavršavati svoja znanja kroz stručne seminare i treninge iz MMA-a, jiu-jitsua, combat jitsua, K1 i kickboxinga. Kamp su obilježili iznimno kvalitetni edukativni sadržaji pod vodstvom renomiranih instruktora Dine Beloševića, Haralda Hirscha, Zorana Cicvare, Elvisa Nezića, Zorana Šinkovića i dr., čije su prezentacije i praktični treninzi izazvali veliko zanimanje sudionika svih uzrasta i razina iskustva.

Noć Anđela okupila sportske velikane

Uz sportski segment, vrhunac događanja predstavljala je tradicionalna Međunarodna kuća slave održana u sjajnom ambijentu hotela Park, prestižna manifestacija koja već više od desetljeća odaje priznanje pojedincima, organizacijama i sportskim djelatnicima za izniman doprinos razvoju sporta i borilačkih vještina na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Brojni laureati među kojima su ove godine bili olimpijski prvakinja Barbara Đinović ex Matić, boksački šampion Stipe Drviš, K1 legenda Semmy Schilt te drugi uzvanici i ambasadori sporta svojim su dolaskom dodatno potvrdili ugled koji je ova manifestacija stekla tijekom godina.

Organizatori ističu kako su ovogodišnji rezultati nadmašili sva očekivanja te još jednom pokazali da Split ima kapacitet organizirati događaje najviše međunarodne razine.

Više od 400 sudionika iz 14 država, deseci sati seminara, edukacija, sportskih prezentacija i radionica kao i svečani program Međunarodne kuće slave stvorili su snažan promotivni učinak za grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i hrvatski sport u cjelini.

Novo poglavlje: Split Sport International Hall of Fame

Ovogodišnje izdanje imalo je i dodatnu stratešku vrijednost jer je službeno najavljena buduća integracija s platformom Split Sport Festivala.

Time započinje novo razvojno poglavlje koje će od 2027. godine objediniti tradiciju Međunarodne kuće slave i širu sportsku platformu pod novim nazivom Split Sport International Hall of Fame.

Ova fuzija predstavlja prirodan iskorak prema još snažnijoj međunarodnoj promociji Splita kao grada sporta, turizma i vrhunskih sportskih događanja.

Cilj je stvoriti jedinstvenu manifestaciju koja će okupljati najveća sportska imena iz različitih sportova, povezivati sportsku zajednicu te dodatno pozicionirati Split na karti najvažnijih europskih i svjetskih sportskih destinacija.

Zahvala sudionicima i pogled prema budućnosti

Zatvaranjem ovogodišnjeg World Budo Campa i Međunarodne kuće slave završeno je još jedno uspješno poglavlje dugogodišnje, bogate i super vrijedne sportsko-društvene priče, ali istovremeno otvorena vrata novoj eri koja od 2027. godine donosi još veći međunarodni značaj, veći broj sudionika i još snažniju promociju sportskih vrijednosti koje Split desetljećima uspješno njeguje.

Organizatori zahvaljuju svim sudionicima, partnerima, pokroviteljima, volonterima i prijateljima manifestacije koji su svojim doprinosom omogućili da Split i ove godine bude mjesto susreta vrhunskih sportaša, sportskih legendi i budućih generacija koje nastavljaju graditi sportsku izvrsnost.

Ujedno su svoj naglasak stavili na još veći iskorak, podršku i ljubav za udrugu Anđeli sa kojom idu u nove pobjede.