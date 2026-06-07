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HEP JAVLJA: Brojne adrese u Splitu u ponedjeljak će biti bez struje

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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži i zamjene mjernih uređaja, u ponedjeljak, 8. lipnja, dio potrošača u Dalmaciji bit će privremeno bez električne energije.

Split

Ulica: NAZOROV PRILAZ 20 , 37 . GAJEVA 4, 6 i 10 . NJEGOŠEVA 3 , 5 , 7 i 9. od 8.30 do 12.30

VRLIČKA 4 od 10 do 11 sati

VELEBITSKA 66 od 9.30 do 10.30

MEJAŠI 6 od 10 do 11 sati

GAJEVA 4,6 I 10 od 8.30 do 12.do

Kaštel Stari

Ulica: TOLANAC 46 od 9 do 10 sati

Sutivan

Ulica: Krtina od 8 do 14 sati

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