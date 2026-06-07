Poznato stanje osobe koja je preživjela tragediju u kojoj su poginule četiri osobe, šef vatrogasaca vidno potresen

Crni vikend na hrvatskim prometnicama na kojima je od petka poginulo čak osmero ljudi. Posljednje žrtve danas nešto iza podneva na sjevernoj virovitičkoj obilaznici kada su u prometnoj nesreći poginule četiri osobe, a još je jedna ozlijeđena prevezena u bolnicu u Virovitici. Do tragedije je došlo nakon sudara dvaju vozila nakon čega je i promet državnom cestom blokiran zbog očevida, a pozvan je i helikopter Hitne medicinske pomoći.

Po više detalja RTL odlazi uživo u Viroviticu - Bojane, prije svega kako je ozlijeđena osoba?

Provjerili smo s Općom županijskom bolnicom Virotivica, teško ozlijeđena osoba, ženska osoba, zaprimljena je u bolnicu s teškim ozljedama. Obavljeni su svi operativni zahvati nakon kojih je ta osoba stabilno. Teške su ozljede i vrlo je nezahvalno davati bilo kakve prognoze.

Zna li se zašto je i kako došlo do nesreće?

Policija je samo izvijestila da je došlo do sudara dva osoba automobila, da je četiri osobe smrtno stradalo, da je jedna ozlijeđena i prevezena u bolnicu.

Po onome što smo imali prilike vidjeti, kako su izgledali ti automobili i u konačnici, po osobama koje su smrtno stradale, jasno je da je ovo bila užasna prometna nesreća. Zbog čega je i kako došlo do nje, to će nam odgovoriti očevid, ali ovdje imamo ljude koji su bili na licu mjesta. S nama je vatrogasni zapovjednik Igor Gotal iz Vatrogasne zajednice Općine Suhopolje koji su ovdje stigli među prvima.

Što ste vidjeli?

Naše ekipe su bile tu vrlo brzo, za nekih pet šest minuta. Naišli smo na dva vozila sa više unesrećenih osoba. Istovremeno smo pristupili izvlačenju osoba, pozvali u pomoć djelatnike JVP Grada Virovitice, pomogli su nam, naša intervencija je trajala nekih 35 do 40 minuta. Mi smo osobe izvukli van iz vozila, predali ih timovima hitne medicinske pomoći i tu je naša intervencija završila.

Prizor je bio stravičan?

Blago rečeno je bio stravičan.

Helikopter je stigao na lice mjesta, je li on mogao pomoći?

Mogao je, s obzirom da je bilo u dojavi da je bilo više unesrećenih osoba. Naravno, po dojavi se ne zna koja je težina tih ozljeda.

Nažalost, posljedice su takve kakve jesu.

Nažalost, da. Uopće ne znam što bih više rekao o tome.

Očevid je završio oko 17.35 sati, nakon čega je cesta puštena u promet. Vidjet ćemo što kaže očevid o nesreći u kojoj su smrtno stradale četiri osobe, a jedna je teško ozlijeđena.