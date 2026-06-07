Alarmantna situacija kraj Trogira: Grad traži pomoć države, stanovnici strahuju za zdravlje

Nekada su iz svojih dvorišta gledali more. Danas gledaju u brdo otpada visoko nekoliko desetaka metara. Nastajalo je polako, kamion po kamion, godinama pred očima mještana i institucija.

"Svaki dan iz svojeg dvorišta gledam istu sliku, tone i tone otpada. Dolaze kamioni, po cijeli dan, znači rade bageri, štemaju, kopaju, dovoze otpad", rekao je mještanin Haris Hasanagić.

O problemu godinama slušaju i u mjesnom odboru.

"Azbestne cijevi su pomiješane sa zemljom, kamenom, komadima asfalta. Svi okreću leđa. Niko baš ne reagira", rekla je Nives Karanušić, predsjednica Mjesnog odbora.

Kamioni i dalje dovoze novi materijal, a s njim stižu prašina, neugodni mirisi i strah od mogućih posljedica za zdravlje.

"Vi od prašine ne vidite Plano. A oni nami kažu da nam je zrak čist. A dođite, pogledajte moje grilje, moj prozor, moju robu. Mislim, oni su jednostavno, što promjenom terena, koji takav nije bio nekada", kazala je Jerka.

Ilegalno odlagalište otpada smješteno je na dvije čestice. 477/1 koja se vodi kao šuma i 477/3 koja se vodi kao pašnjak. Obje čestice u vlasništvu su privatnih osoba.

"Mi nemamo zahtjev za dozvolu niti smo izdali bilo kakav akt u tom smislu. Po ovom kako se događa. To je sve protivno zakonu što mi znamo", rekla je Marija Vuković iz Splitsko-dalmatinske županije.

A kada ekipa Poziva nije uspjela pronaći vlasnika zemlje, on je pronašao njih.

"To je moja, privatna zemlja", rekao je vlasnik zemljišta Neven Medić.

"A tko odlaže otpad?", pitala je novinarka.

"Nema otpada", odgovorio je Medić. "To je materijal iz iskopa i od ovoga. Netko od mještana je ostavio azbestne cijevi Nije to odlagalište. Oni su dobili, oni tražili, su dobili da mogu držati privremeno materijal iz iskopa."

"Tko oni?", pitao je novinar.

"Inero", odgovorio je Medić.

Ekipa Poziva krenula je i prema tvrtki Inero.

"Dobar dan, tražimo gospodina Pašalića", kazala je novinarka.

"Nije tu", odgovorio je zaposlenik. "Ne smijem vam dati broj."

O očito umjetno stvorenom brežuljku upoznati su i u udruzi Sunce.

"Svako je pronalazio moment zbog kojeg on nije nadležan za taj predmet. Tako da smo došli do rezultata visine više od 50 metara. Govorimo o onečišćenju podzemnih voda, tla, zraka", poručila je Eva Šore iz udruge Sunce.

I dok prijave, dopisi i inspekcijski zapisnici godinama kruže od jednog ureda do drugog, stanovnici Plana svaki dan gledaju isto - brdo otpada koje raste tik uz njihove kuće.

"Da se brdo stvorilo ljudima ispred nosa. Ako si prije ima lip pogled, a šta sad imaš? Di su naši ministri? Treba pitat njih, di su? A trebalo bi ih dovesti ovdje, pa nek stoju", rekla je Jerka Rapić.

Gradonačelnikova strana priče

Dok stanovnici naselja Plano žive okruženi brdom otpada, trogirski gradonačelnik Ante Bilić poručuje kako su lokalne vlasti iscrpile svoje zakonske mogućnosti te da ključ rješenja problema leži u rukama državnih institucija. Bilić ističe da je gradsko komunalno redarstvo promptno reagiralo po zaprimanju prijava, izdavši tri rješenja o zabrani daljnjeg deponiranja i uklanjanju otpada, uz izricanje novčanih kazni odgovornim osobama.

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