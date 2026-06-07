Vaterpolistice Jadrana na korak do naslova prvakinja Hrvatske

Vaterpolistice Jadrana na korak su do titule prvakinja Hrvatske! Ekipa sa Zvončaca u prvoj je utakmici finalne serije svladala ŽAVK Mladost s 14:11 i tako povela 1:0 u borbi za naslov.

Splićanke su praktički već u prvoj četvrtini usmjerile utakmicu na svoju stranu i rano maknule neizvjesnost iz bazena. Iako su gošće iz Zagreba prve stigle do pogotka preko Roze Pešić, jadranašice su odgovorile sjajnom serijom te nakon prvih osam minuta imale visokih 6:1.

Jadran kontrolirao susret od početka do kraja

Čvrsta obrana, brza tranzicija i učinkovita realizacija omogućile su domaćoj ekipi da vrlo rano stekne veliku prednost. Tijekom ostatka susreta Mladost je pokušavala uhvatiti priključak, no Jadran nije dopuštao ozbiljnije približavanje.

Zagrepčanke su tek uspjele smanjiti zaostatak na tri pogotka, ali domaće igračice uvijek su imale spreman odgovor te su kontrolirale rezultat do samog kraja.

Ovom pobjedom Jadran je nastavio niz uspješnih rezultata protiv Mladosti ove sezone te stigao na samo jedan korak od novog naslova državnih prvakinja. U nepunih mjesec dana ovo je bila treća pobjeda jadranašica nad zagrebačkim sastavom.

Druga utakmica finalne serije igra se u Zagrebu idućeg vikenda, a Splićanke će imati prvu priliku zaključiti finale i podići pobjednički pehar, odnosno vratiti naslov na Zvončac.

Butić: "Idemo u Zagreb uzeti titulu"

Nakon utakmice Jelena Butić je rekla: "Nakon prvog gola Mladosti brzo smo okrenule na 6:1. No, onda smo malo pale, drugu četvrtinu su nas i dobile, a to ne smijemo dozvoliti. Znamo da smo spremnije od Mladosti što se tiče kondicije, puno plivamo i to pokazujemo u bazenu. Odlična je bila i atmosfera na Zvončacu, hvala svima koji su došli. Idemo u Zagreb uzeti titulu", kratko je rekla Jelena.

Zapisnik utakmice Jadran – Mladost 14:11 Četvrtine: 6:1, 4:5, 1:1, 3:4 1. utakmica finala Prvenstva Hrvatske za žene Split, Zvončac Jadran: Mišić (10 obrana), Dragun, Buljan, Srhoj 3, Butić M. 4, Janković 3, Bradašić, Matošić, Tadić 3, Galić, Barišić, Butić J. 1, Domazet, Janković. Trener: Dejan Savičević. Mladost: Lerinc (8 obrana), Jadrešić 1, Pešić 2, Rogulj 2, Džaja, Brnetić 2, Medić, Alamat, Brkičić 1, Stipanov 1, Eterović 2, Lulić, Frketić (2 obrane), Garić. Trenerica: Mia Šimunić.