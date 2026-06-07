LOŠA VIJEST ZA VOZAČE Zatvaranje na Dalmatini opet produženo, neće biti gotovo 12. lipnja - evo novog datuma

Vozače koji ovih dana planiraju putovati autocestom A1 očekuje nova neugodna vijest. Prema najnovijim informacijama o prohodnosti cesta, dionica autoceste A1 Zagreb–Ploče–Karamatići između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba ostaje zatvorena do 19. lipnja.

Riječ je o novom produljenju roka, s obzirom na to da se, prema ranijim informacijama, završetak očekivao 12. lipnja. Novi datum sada znači dodatnih tjedan dana posebne regulacije prometa i obilazaka.

Ovo je obilazni pravac

Za vozače je određen obilazak preko čvora Bisko, odnosno rutom: čvor Bisko – DC220 – ŽC6260 – ŽC6145 – DC1 – Dugopolje/Split

Na naplatnoj postaji Dugopolje vozači se mogu ponovno uključiti na autocestu A1 u smjeru Zagreba ili nastaviti državnom cestom DC1 prema ulazu u Split. Važna informacija za vozače jest i da se na čvoru Bisko nije moguće uključiti na autocestu A1 u smjeru Zagreba.

Promjene i za one koji voze prema Dubrovniku

Posebna regulacija odnosi se i na vozače koji dolaze iz smjera Zagreba prema Dubrovniku. Oni izlaze s autoceste na čvoru Split, prolaze naplatnu postaju Dugopolje, zatim se polukružno okreću na kružnom toku te se vraćaju na autocestu na naplatnoj postaji Dugopolje u smjeru Dubrovnika.

Iz smjera Splita prema Zagrebu promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb–Split.

Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje

Zbog produljenja zatvaranja i izmijenjene regulacije prometa mogu se očekivati gužve, osobito u danima pojačanog prometa i vikendom. Vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama, računaju na moguće zastoje i prilagode vožnju privremenoj signalizaciji.