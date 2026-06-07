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Iznenađujuća promjena kod Lovrinca: Pogledajte kako izgleda prostor koji je godinama bio zapušten

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Djelatnici Parkova i nasada ovih su dana proveli radove na uređenju zapuštenih površina uz Vukovarsku ulicu, u blizini Lovrinca. Akcija je obuhvatila čišćenje terena i uklanjanje obraslog raslinja koje je godinama smanjivalo preglednost i narušavalo izgled prostora.

Tijekom zahvata uklonjena je uglavnom samonikla i invazivna vegetacija, dok je posebna pažnja posvećena očuvanju vrijednog visokog zelenila. Sačuvani su samonikli čempresi koji ovom području daju dodatnu krajobraznu i estetsku vrijednost.

Kako ističu iz Parkova i nasada, radovima je prostor pripremljen za novu fazu uređenja koja uključuje jesensku sadnju i daljnje oplemenjivanje zelenih površina.

Cilj ovakvih zahvata je postupna revitalizacija zapuštenih gradskih lokacija i njihovo pretvaranje u urednije, funkcionalnije i ugodnije zelene zone na korist svih građana.

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