Na jednom od najljepših dalmatinskih otoka sprema se velika promjena: Bogati gosti mogli bi stizati privatnim avionima

Na području Općine Sali, u katastarskoj općini Luka na Dugom otoku, uskoro bi mogao niknuti mali aerodrom namijenjen privatnim zrakoplovima, prenosi eZadar.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je krajem svibnja 2026., godinu dana nakon što je Općina podnijela zahtjev, donijelo rješenje prema kojem za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliša.

Nositelj zahvata je Općina Sali, na čijem je čelu dugogodišnji načelnik Zoran Morović. Plan predviđa izgradnju aerodroma s uzletno-sletnom stazom duljine 680 metara na području između Luke i Žmana. Riječ je o jednostavnom aerodromu bez hangara i benzinske postaje za zrakoplove, namijenjenom manjim letjelicama mase do 2.730 kilograma i najviše šest sjedala.

Prema elaboratu, uz pistu će biti uređeno parkiralište za osobna vozila i četiri zrakoplova, pristupna cesta te dva montažna kontejnera koji će služiti za administrativne poslove i pohranu opreme. Aerodrom bi se koristio isključivo tijekom dana, bez rasvjete i noćnih operacija.

Općina navodi kako se očekuju tek dva polijetanja ili slijetanja dnevno tijekom turističke sezone te jedno tjedno izvan sezone.

Morović i Morović

Aerodrom je očito namijenjen bogatim turistima koji bi trebali dolaziti na otok. Među njih spadaju i oni koji odluče noćiti u Vili Nai 3.3 u Žmanu, jednom od najekskluzivnijih hotela na hrvatskoj obali.

Naime, poduzetnik Goran Morović, posljednjih je godina investirao desetke milijuna eura u luksuzni hotel izgrađen prema projektu poznatog arhitekta Nikole Bašića – zbog čega je i dobio niz priznanja.

Na službenim internetskim stranicama hotela već se sada navodi mogućnost organizacije transfera privatnim brodom, ali i helikopterom iz Zračne luke Zadar. Ako se projekt aerodroma realizira, gosti bi ubuduće mogli na Dugi otok stizati i privatnim letovima te preskočiti Zadar kao svoju tranzitnu točku.

Prema rješenju Ministarstva, aerodrom će zauzeti oko šest hektara područja obraslog makijom, a za realizaciju projekta sada slijede daljnji koraci ishođenja potrebnih dozvola. Ako Općina Sali u roku od dvije godine podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu, Dugi otok bi uskoro mogao dobiti svoju prvu pistu za privatne zrakoplove koja bi svakako podržala elitni turizam.

E sad...treba li to Dugom Otoku zaista, tj. koliko će Općina na kraju uprihoditi od dolaska ovih bogataša i ostala potencijalna pitanja ostaju za odgovoriti...