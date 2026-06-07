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Novo istraživanje: HDZ i SDP pali, a poznato ime vratilo se među najnepopularnije političare

Evo kome građani najviše vjeruju

Najnovije istraživanje pokazuje da su dvije vodeće političke stranke zabilježile pad potpore, no raspored na vrhu ostao je nepromijenjen, prenosi Danas.hr. HDZ, unatoč slabijem rezultatu nego mjesec ranije, i dalje zauzima prvo mjesto među strankama. Koliku prednost zadržava u odnosu na SDP te ostatak oporbenog spektra bit će poznato u RTL-u Danas od 19 sati.

Na ljestvici političara s najpozitivnijom percepcijom građana nema promjena na samom vrhu. Predsjednik Zoran Milanović ponovno je prvi izbor ispitanika, dok se iza njega nalaze Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Promjene su zabilježene među političarima koje građani doživljavaju najnegativnije. Nakon sedam mjeseci izbivanja, jedno se poznato ime ponovno vratilo među troje političara s najlošijim rejtingom.

Teme koje najviše zaokupljaju javnost

Istraživanje je obuhvatilo i teme koje su tijekom proteklog mjeseca najviše zaokupljale javnost. Na prvom mjestu našli su se problemi u funkcioniranju sustava nakon ubojstva mladića u Drnišu te optužbe usmjerene prema policiji, sudovima i državnom odvjetništvu vezane uz pitanje odgovornosti.

Druga najvažnija tema bila je rekordno visoka inflacija u Hrvatskoj, dok su treće mjesto zauzeli kriminal i pljačka povezani s hrvatskim sportskim savezima.

Što je pokazao CRO Demoskop prošlog mjeseca?

Posljednji CRO Demoskop, objavljen početkom svibnja, pokazao je da bi HDZ bio relativni pobjednik izbora s potporom od 29 posto ispitanika, dok je SDP bio drugi s 22,2 posto. Na trećem mjestu nalazila se stranka Možemo s 12 posto potpore.

Na ljestvici političara s najpozitivnijim dojmom predvodio je Zoran Milanović, kojeg je odabralo 26,2 posto ispitanika. Slijedio je Andrej Plenković sa 16,1 posto, dok je treći bio Tomislav Tomašević s 5,5 posto. Istodobno, Plenković je bio i na vrhu liste političara prema kojima građani imaju najnegativniji stav, ispred Milanovića.

Kad je riječ o raspoloženju građana, tek je 19,5 posto ispitanika smatralo da Hrvatska ide u dobrom smjeru, dok je gotovo sedam od deset građana ocijenilo suprotno. Kao najvažniji društveni i politički problem tada je izdvojen rat na Bliskom istoku, ispred tema vezanih uz sigurnost u školama i inflaciju.

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