Memorijalni turnir na Visokoj pretvorio se u pravu feštu: Josip Ivančić digao publiku na noge

Memorijalni turnir na Visokoj okupio je brojne posjetitelje, sportaše, mještane i goste, a večer je, uz sportski dio programa, prerasla u pravu pučku feštu koja će se još dugo prepričavati, događaj je posjetio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Gradski kotar Visoka još je jednom pokazao visok stupanj organizacije u događaju koji je postao jedan od najvažnijih u godini u ovom dijelu grada.

Vrhunac večeri bio je nastup popularnog pjevača Josipa Ivančića, koji je od prvih pjesama osvojio publiku. Okupljeni su pjevali s njim uglas, a atmosfera je iz minute u minutu postajala sve bolja. Na Visokoj se tako još jednom pokazalo da spoj sporta, pjesme i dobre atmosfere uvijek donosi pun pogodak.

Visoka je pjevala s Ivančićem

Josip Ivančić priredio je nastup koji je digao publiku na noge. Poznate pjesme, dobra energija i raspoloženi posjetitelji stvorili su pravi ljetni ugođaj, a mnogi su večer iskoristili za druženje, pjesmu i uživanje u programu memorijalnog turnira.

Posebno se isticala atmosfera među publikom, koja je iz pjesme u pjesmu sve glasnije pratila izvođača. Takvi prizori najbolje pokazuju koliko ovakvi događaji znače lokalnoj zajednici i koliko ljudi vole fešte koje okupljaju sve generacije.

Memorijalni turnir ponovno okupio mnoštvo ljudi

Memorijalni turnir na Visokoj odavno je prerastao samo sportske okvire. Riječ je o događaju koji svake godine okuplja velik broj ljudi, uz natjecateljski program, druženje i večernju zabavu.

Organizatori su i ove godine pripremili sadržajan program, a posjetitelji su uživali u atmosferi koja je spojila sport, glazbu i uspomenu na one kojima je turnir posvećen. Upravo ta kombinacija razlog je zbog kojeg se turnir iz godine u godinu s nestrpljenjem iščekuje.

Fešta o kojoj će se pričati

Nakon još jedne uspješne večeri na Visokoj, dojam je jasan: publika je dobila ono po što je i došla – dobru pjesmu, odličnu atmosferu i večer za pamćenje. Nastup Josipa Ivančića dao je poseban pečat ovogodišnjem izdanju memorijalnog turnira, a brojni posjetitelji nisu skrivali zadovoljstvo viđenim.

Na Visokoj se ponovno pjevalo, slavilo i družilo do kasnih sati, a organizatori mogu biti zadovoljni odazivom i atmosferom. Sudeći prema ovogodišnjem interesu, sljedeće izdanje turnira moglo bi biti još veće i posjećenije.