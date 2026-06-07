Glumica Martina Stjepanović Meter rodila sina

Glumica i članica žirija emisije "Tvoje lice zvuči poznato" Martina Stjepanović Meter (36) podijelila je s javnošću radosnu vijest – postala je majka. Na svijet je stigao njezin sin, prvo dijete koje je dobila sa suprugom Mariom Meterom.

Sretne trenutke Martina je obilježila emotivnom objavom na Instagramu koja je u kratkom roku prikupila brojne čestitke pratitelja, prijatelja i kolega. Vijest o prinovi otkrila je fotografijom na kojoj ona i suprug nježno drže ručicu svog novorođenog sina.

Posebnu simboliku fotografiji daju bolničke narukvice koje nose majka i dijete, otkrivajući da je snimljena neposredno nakon poroda. Jednostavna, ali dirljiva objava raznježila je njezine pratitelje te izazvala val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Martina Stjepanović Meter (@martina_stjepanovic)