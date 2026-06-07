Glumica Martina Stjepanović Meter rodila sina

Glumica i članica žirija emisije "Tvoje lice zvuči poznato" Martina Stjepanović Meter (36) podijelila je s javnošću radosnu vijest – postala je majka. Na svijet je stigao njezin sin, prvo dijete koje je dobila sa suprugom Mariom Meterom.
Sretne trenutke Martina je obilježila emotivnom objavom na Instagramu koja je u kratkom roku prikupila brojne čestitke pratitelja, prijatelja i kolega. Vijest o prinovi otkrila je fotografijom na kojoj ona i suprug nježno drže ručicu svog novorođenog sina.
Posebnu simboliku fotografiji daju bolničke narukvice koje nose majka i dijete, otkrivajući da je snimljena neposredno nakon poroda. Jednostavna, ali dirljiva objava raznježila je njezine pratitelje te izazvala val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.