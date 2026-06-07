HRVATSKA - SLOVENIJA 2-1: Mario Pašalić zabio za novo vodstvo

Nogometaši Hrvatske i Slovenije danas od 20:45 igraju prijateljsku utakmicu u Varaždinu na stadionu Varteks, a trenutačni je rezultat 2:1. Hrvatskoj je ovo posljednja utakmica uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Nakon što u prvom dijelu nije bilo pogodaka, početkom je drugog dijela Hrvatska povela: Perišić je dodao Modriću koji je poslao loptu u mrežu u 51. minuti pored nemoćnog Oblaka.

U 83. je minuti Slovenija izjednačila: Baturina je pogriješio na svojoj polovici i proigrao Šporara koji se sjurio prema Livakoviću i lobao ga za 1:1.

U trećoj minuti sudačke nadoknade Mario Pašalić je zatresao mrežu Slovenaca: nakon što je dobio loptu, pucao je desnom i poslao loptu o gredu u mrežu, neobranjivo za Oblaka za 2:1.

HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol - Kovačić, Modrić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

Klupa: Pandur, Kotarski, Ćaleta-Car, Šutalo, Vušković, Moro, Vlašić, Pašalić, Baturina, P. Sučić, L. Sučić, Jakić, Fruk, Matanović, Musa