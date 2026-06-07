Teška nesreća u Hrvatskoj. Poginule četiri osobe

Prema informacijama koje je dosad objavila policija, na državnoj cesti DC 538 dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila. U nesreći su smrtno stradale četiri osobe.

Osim poginulih, ozlijeđena je još jedna osoba koja je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Liječnici joj pružaju potrebnu zdravstvenu skrb, a službene informacije o težini ozljeda zasad nisu objavljene.

Zbog posljedica nesreće i provođenja policijskog očevida, promet na državnoj cesti DC 538, na dionici sjeverne obilaznice Virovitice, u potpunosti je obustavljen. Vozači se preusmjeravaju na okolne prometnice.

Na mjestu tragedije traje očevid kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara. Više detalja o okolnostima i uzrocima nesreće bit će poznato nakon završetka kriminalističkog istraživanja i svih potrebnih izvida.