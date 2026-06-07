Dio Kaštela ostaje bez vode: Pogledajte jeste li na popisu

Potrošači vode na području Kaštel Gomilice u ponedjeljak će privremeno ostati bez opskrbe vodom zbog radova na vodovodnoj mreži.

Vode neće biti od 8 do 16 sati

Iz Vodovoda i kanalizacije Split obavještavaju potrošače da će u ponedjeljak, u razdoblju od 8 do 16 sati, doći do prekida opskrbe vodom na dijelu područja Kaštel Gomilice. Prekid se odnosi na potrošače u sljedećim ulicama: Cesta dr. F. Tuđmana parni brojevi od 350 do 466, neparni od 189 do 275, Primorska, Fra Fulgencija Bakotića, Opatičin trg, Karla Bakotića, Kneza Branimira, Obala kralja Tomislava, Kupališni prilaz, Prilaz Giričić, Antuna Branka Šimića, Vinkovačka ulica, Marka Marulića parni brojevi do 48 i neparni do 55, Stjepana Radića, Fra Ante Pavlova, Eugena Kumičića, Petra Zrinskog, Blaženog Ivana Mertza, Put Vodovoda, Eugena Kvaternika parni brojevi od 2 do 12 te Dolac.

Građanima upućen važan apel

Razlog prekida opskrbe su radovi na vodovodnoj mreži. "Molimo potrošače da osiguraju potrebne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Također molimo da se ne koriste uređaji za čiji rad je potrebna voda u količini i tlaku iz javne vodoopskrbne mreže", poručuju iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Nakon povratka vode moguće zamućenje

Iz Vodovoda dodatno upozoravaju kako nakon ponovnog puštanja vode može doći do zamućenja dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja. Za građane će biti osigurana cisterna s pitkom vodom. Nalazit će se na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 438 u Kaštel Gomilici, kod trgovine Ribola.