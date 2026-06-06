Jesu li cijene konačno pale? Evo koliko ćete ovog ljeta platiti odmor na najpopularnijim dalmatinskim otocima

Ljeto je pred vratima, a s njim i neodoljiva želja za bijegom na hrvatske otoke. Kristalno čisto more, skrivene uvale, netaknuta priroda i gastronomija koja miriše na Mediteran razlog su zbog kojeg se mnogi već sada okreću planiranju godišnjeg odmora.

Od mističnog Visa i njegovih prirodnih fenomena, preko glamuroznog Hvara do povijesne Korčule, dalmatinski otoci i ove će godine biti među najtraženijim destinacijama. No, koliko danas zapravo košta jedan produženi vikend na otoku?

Dok turistički sektor upozorava na slabije rezultate bookinga za lipanj i srpanj, sve je više poziva na korekciju cijena. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako bi iznajmljivači trebali ozbiljno razmotriti preporuke struke, podsjetivši da su premijer i resorni ministar ranije sugerirali smanjenje cijena od 10 do 20 posto. Sličan apel tijekom vikenda uputio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pozvavši cijeli sektor na promotivne akcije i niže marže kako bi Hrvatska ostala konkurentna.

No, jesu li iznajmljivači poslušali?

Od trajektne karte do apartmana: Prvi trošak čeka već u luci

Za odlazak na Vis i povratak odrasla osoba za trajekt će izdvojiti 18,20 eura, dijete 7,20 eura, dok će prijevoz automobila stajati 104 eura. Putujete li motorom, povratna karta iznosi 31 euro.

Smještaj na Visu krajem lipnja za dvije osobe i dvije noći može se pronaći za oko 200 eura, dok luksuzniji objekti dosežu i 700 eura. U srpnju se cijene uglavnom zadržavaju na sličnoj razini, dok kolovoz donosi poskupljenja pa je za smještaj potrebno izdvojiti najmanje 300 eura. Zanimljivo je da su cijene ipak nešto niže nego prošle godine kada su se za isti termin često tražili i do 500 eura.

Na Hvaru će povratna trajektna karta za odraslu osobu stajati 16,80 eura, za dijete 8,40 eura, dok će prijevoz automobila koštati 95,20 eura. Vlasnici motocikala za odlazak i povratak izdvojit će 28 eura.

Kada je riječ o smještaju, veće korekcije cijena u odnosu na prošlu godinu nisu vidljive. Dvije noći u lipnju moguće je pronaći za oko 300 eura, dok luksuzniji objekti dosežu oko 700 eura. U srcu sezone, tijekom srpnja i kolovoza, cijene se najčešće kreću između 500 i 1000 eura za vikend.

Korčula ostaje među skupljim opcijama, ali mjesta još ima

Korčula tradicionalno spada među skuplje otočne destinacije, a to se vidi već na trajektnoj karti. Povratni prijevoz za odraslu osobu iznosi 21 euro, za dijete 10,80 eura, dok će vozači automobila za trajekt izdvojiti čak 147,40 eura. Povratna karta za motocikl stoji 49 eura.

Smještaj u lipnju moguće je pronaći od 250 eura, dok luksuznije opcije dosežu i 900 eura za dvije noći. U srpnju i kolovozu prosječne cijene penju se na oko 500 eura, dok najekskluzivniji objekti dosežu i 1500 eura. Ipak, za razliku od nekih drugih destinacija, na Korčuli je i dalje ostao značajan broj slobodnih kapaciteta pa se uz pravovremenu rezervaciju može pronaći smještaj i za oko 300 eura.

Vikend iz snova ili luksuz koji si sve teže možemo priuštiti?

Kad se zbroje trajekt, gorivo, smještaj, restorani i ostali troškovi, vikend na hrvatskom otoku za dvoje lako može premašiti 500 eura, a tijekom vrhunca sezone i znatno više. Upravo zato sve su glasniji pozivi turističkog sektora na umjerenije cijene koje bi privukle veći broj gostiju.

Hoće li iznajmljivači doista poslušati preporuke i prilagoditi cijene tržištu, pokazat će nadolazeći tjedni. No jedno je sigurno – ljubav prema otocima ne jenjava, iako za taj komadić mediteranskog raja danas treba izdvojiti više nego ikad prije.