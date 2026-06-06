VIDEO Adrian Petričević slavio u velikom drift spektaklu

Nekadašnja vojna zrakoplovna baza Željava danas je ponovno postala središte regionalne drift scene, ugostivši drugu rundu Croatian Drift Challenge prvenstva. Jedna od najpoznatijih i najzahtjevnijih staza u ovom dijelu Europe okupila je ukupno 53 vozača iz Hrvatske i regije.

U HAKS Kupu nastupilo je 19 vozača, dok je International Cup privukao čak 34 natjecatelja. Na startu su se našli prošlogodišnji osvajači postolja, aktualni vodeći vozači prvenstva, povratnici nakon stanke, ali i brojni debitanti željni dokazivanja na jednoj od najbržih staza sezone.

Željava je i ove godine opravdala svoj kultni status među ljubiteljima drifta. Dugačka zaletna zona, visoke ulazne brzine i konfiguracija koja ne oprašta pogreške predstavljali su ozbiljan izazov i za najiskusnije vozače. Upravo zbog takvih karakteristika ova staza omogućuje automobilima velike snage da pokažu svoj puni potencijal, ali istovremeno traži maksimalnu preciznost za volanom.

Na pisti su se tako našli automobili snage od 175 pa sve do impresivnih 830 konjskih snaga, a brojni gledatelji mogli su uživati u atraktivnim prolascima i borbama kotač uz kotač.

Posebno se istaknuo Splićanin Adrian Petričević, poznatiji među ljubiteljima automobilizma kao "Mad Max", koji je na kraju dana osvojio prvo mjesto i potvrdio status jednog od najboljih hrvatskih drift vozača. Petričević je tijekom cijelog natjecanja pokazivao sigurnost i preciznost na stazi koja kažnjava svaku pogrešku, a odlične vožnje na kraju su mu donijele pobjedu na Željavi.