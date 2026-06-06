FOTO Jadran lovi europski trofej: Pogledajte koliko je ljudi došlo na Zvončac

Splitski Jadran večeras igra najznačajniju utakmicu sezone i jednu od najvažnijih u povijesti, a atmosfera na Zvončacu je nevjerojatna. Jadran je u Splitu u finalu Europkupa dočekao Marseille u uzvratnoj utakmici, a Splićanima večeras treba velika pobjeda od četiri gola razlike.

Vaterpolo na otvorenom bazenu je ono što su nestrpljivo čekali splitski zaljubljenici u sport, a europsko finale došlo je gledati 1500 gledatelja.

Trener Jure Marelja za večerašnji ogled prijavio je iskusnu i provjerenu momčad predvođenu kapetanom Zvonimirom Butićem. U sastavu su vratari Marko Bijač i Dušan Matković, a među igračima nalaze se i Jerko Marinić Kragić, Toni Radan, Duje Pejković, Mislav Ćurković, Ivan Domagoj Zović, Marcus Julian Berehulak, Toni Josef Nemet, Duje Burazin, Antonio Dužević, Martin Čelar i Nardo Skejić.

S druge strane stoji moćni Marseille, jedan od najjačih europskih klubova posljednjih godina. Francusku momčad predvodi kapetan Ugo Crousillat, a u sastavu su i Petar Tesanović, Marc Larumbe, Vladan Spaic, Adam Nagy, Thomas Vernoux, Radomir Drasović, Alexandre Bouet, Romain Marion Vernoux, Michaël Bodegas, Andrea De Nardi, Efsthatios Kalogeropoulos, Arshak Hovhannisyan i Bilal Gbadamassi.