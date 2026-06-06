Legenda hrvatskog vaterpola o Jadranu: "Ravnopravno su parirali jednom od najboljih u Europi"

Jadran je pobijedio Marseille rezultatom 16:14 što nije bilo dovoljno da osvoji Eurokup. Nedostajala su dva pogotka do ostvarenja sna o europskom trofeju, a utakmica je do zadnje sekunde bila neizvjesna.

Izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza i proslavljeni hrvatski vaterpolist Perica Bukić pohvalio je nastup Jadrana protiv Marseillea, istaknuvši da je splitska momčad još jednom pokazala kako može ravnopravno konkurirati europskom vrhu.

"Znali smo i prije utakmice da je Marseille iznimno kvalitetna momčad. Jadran je također pokazao svoju snagu, iako se osjetio izostanak Fatovića. Unatoč tome, Splićani su odigrali s velikom energijom i željom te su tijekom cijelog susreta bili ravnopravan protivnik", rekao je Bukić.

Naglasio je kako je utakmica od samog početka bila otvorena te da je Jadran u pojedinim trenucima mogao ostvariti i povoljniji rezultat.

"Imali su priliku otići i na tri pogotka prednosti, ali nažalost nisu uspjeli realizirati sve svoje šanse. Ipak, gledali smo vrlo zanimljivu utakmicu, a atmosfera na bazenu bila je sjajna. Tribine su bile pune i vladalo je pravo sportsko ozračje", kazao je.

Bukić smatra da hrvatski klupski vaterpolo ponovno pokazuje svoju kvalitetu na europskoj sceni.

"Jadran je još jednom dokazao da pripada vrhu europskog vaterpola. Tu je i Primorje koje također ostvaruje odlične rezultate. Hrvatski klubovi uspijevaju ostati konkurentni unatoč tome što se mnogi europski velikani oslanjaju na znatno veće proračune i velik broj stranih igrača", istaknuo je.

Dodao je kako upravo jaka domaća liga predstavlja jednu od najvećih prednosti hrvatskog vaterpola.

"Kod nas postoji nekoliko vrlo kvalitetnih klubova i svaka utakmica domaćeg prvenstva iznimno je zahtjevna. To pomaže razvoju igrača i održava visoku razinu kvalitete. Upravo zato hrvatski klubovi i dalje mogu parirati najjačim europskim momčadima", zaključio je Bukić.

Na kraju je pohvalio i organizaciju događaja te atmosferu koju su stvorili splitski navijači, naglasivši da je Split još jednom potvrdio status jednog od središta europskog vaterpola.

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