Golf, fešta i Antonija Čerkez: Ugljane za Sv. Antu spremaju večer za pamćenje

Ugljane će u subotu, 13. lipnja 2026. godine, proslaviti blagdan svetog Ante, zaštitnika sela, uz veliku feštu, glazbu, bogatu lutriju i druženje do kasno u noć.

Program počinje u 19 sati, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Za odličnu atmosferu pobrinut će se popularna i energična Hercegovka Antonija Čerkez sa svojim bendom, koja će, nema sumnje, rasplesati sve generacije.

Osim glazbe i dobre zabave, posjetitelje očekuje i bogata lutrija. Glavna nagrada posebno privlači pozornost – registrirani Golf V 1.9 TDI s dva seta felgi i guma. Među ostalim nagradama nalaze se trimer, čišćenje klima uređaja, masaža, šišanje te brojna druga iznenađenja.

Organizatori poručuju kako ni ove godine neće nedostajati dobre hrane i pića, a fešta je zamišljena kao druženje za staro i mlado.

Svi su pozvani u Ugljane u subotu, 13. lipnja, na proslavu svetog Ante i večer koja će, sudeći po programu, potrajati do kasno u noć.