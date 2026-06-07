Vandali udarili na obnovljeno igralište u Rogotinu: "Ovo pripada svima nama"

Sportski teren na igralištu Stanica u Rogotinu ponovno je bio meta vandalskog ponašanja. Kako je izvijestila Športska udruga Rogotin, incident se dogodio sinoć, a posebno ih žalosti činjenica da je riječ o terenu koji je u potpunosti obnovljen prošle godine.

Sve se dogodilo svega mjesec dana prije tradicionalnog malonogometnog turnira "Stipe i Siniša", koji se održava u spomen na poginule hrvatske branitelje Stipu Štrbića i Sinišu Musulina, koji su svoje živote položili na oltar Domovine u Domovinskom ratu, a za koji se, kako ističu iz udruge, mještani i članovi sportske zajednice već pripremaju.

Slučaj prijavljen policiji

Iz Športske udruge Rogotin poručuju da je slučaj prijavljen policiji te očekuju da će počinitelj biti identificiran i sankcioniran. "Nažalost, sinoć je naš sportski teren ponovno bio meta neodgovornog i vandalskog ponašanja", poručili su iz udruge.

Poziv građanima: "Javite informacije policiji ili udruzi"

Udruga poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o događaju da ih podijele s policijom ili da im se jave privatnom porukom.

"Čuvajmo zajedno ono što pripada svima nama", istaknuli su iz Športske udruge Rogotin.