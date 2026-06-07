HRVATSKA – SLOVENIJA 0-0: Poluvrijeme u Varaždinu, mreže miruju

Nogometaši Hrvatske i Slovenije danas od 20:45 igraju prijateljsku utakmicu u Varaždinu na stadionu Varteks, a rezultat je na poluvremenu 0:0. Hrvatskoj je ovo posljednja utakmica uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

U prvom dijelu nije bilo pogodaka, a prvi su konkretnije zaprijetili gosti u 11. minuti: Lovrić je pucao, Livaković je obranio, a lopta je potom pogodila stativu. Pet minuta potom Slovenci su bili prisiljeni mijenjati: ozlijeđenog je Karničnika zamijenio Kuzmić.

U 25. je minuti Budimir bio u prilici: ubacio je Marco Pašalić, Budimir je pucao glavom, no Oblak je bio na mjestu. Posljednja konkretnija prilika na poluvremenu pripala je Slovencima u 38. minuti kada je Kovačić je pogriješio pri vraćanju lopte i dodao je u noge Vipotniku koji se sjurio prema Livakoviću i pucao, no Livaković se ispružio i upisao obranu.



HRVATSKA: Livaković - Stanišić, Erlić, Pongračić, Gvardiol - Kovačić, Modrić - Marco Pašalić, Kramarić, Perišić - Budimir

Klupa: Pandur, Kotarski, Ćaleta-Car, Šutalo, Vušković, Moro, Vlašić, Pašalić, Baturina, P. Sučić, L. Sučić, Jakić, Fruk, Matanović, Musa

SLOVENIJA: Oblak - Ratnik, Bijol, Drkušić, Janža - Begić, Karničnik, Čerin, Lovrić - Vipotnik, Šturm

Klupa: Vidovšek, Leban, Urbančić, Kuzmić, Zec, Brekalo, Verbič, Sešlar, Svetlin, Matko, Koren, Zeljković, Šporar, Sokler