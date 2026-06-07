Tragična nesreća na autocesti: Poginuo motociklist

U teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila na autocesti A11 kod Velike Gorice smrtno je stradala jedna osoba.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 21.35 sati na petom kilometru autoceste u smjeru Zagreba. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl, a vozač motocikla preminuo je na mjestu događaja.

Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i uzrok nesreće.

Zbog obavljanja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, promet na autocesti A11 u smjeru Zagreba obustavljen je od čvora Velika Gorica jug. Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih prometnih pravaca te praćenje uputa policije i prometne signalizacije.