Ivošević kritizirao uređenje Čulića dvora: "Ovo nije bio cilj uklanjanja štandova"

Bojan Ivošević osvrnuo se na uređenje prostora u Čulića dvoru nakon uklanjanja štandova i kioska, istaknuvši kako je očekivao kvalitetnije rješenje za tu lokaciju u samom centru Splita.

Kako navodi, početna ideja uklanjanja privremenih objekata bila je usmjerena na uređenje i valorizaciju prostora, no konačni rezultat, prema njegovu mišljenju, nije ispunio ta očekivanja. Kritizirao je izvedeno rješenje koje se sastoji od nekoliko klupa i stabala postavljenih u pitarima, ocijenivši ga nedovoljno ambicioznim za takvu lokaciju.

Posebno je naglasio kako se radi o području koje se nalazi na samoj granici A zone UNESCO-ove zaštićene stare gradske jezgre Splita te smatra da takav prostor zaslužuje kvalitetnije i promišljenije urbanističko rješenje.