Mali ljudi, moćni glasovi: Pogledajte zašto su dječje klape oduševile Omišane i njihove goste

Dok svakodnevno raspravljamo o otuđenosti mladih i njihovom okretanju ka virtualnom svijetu, sinoć se u Omišu održao događaj koji je donio potpuno drugačiju sliku. Na 5. Večeri dječjih klapa slavila se tradicija, dalmatinska a cappella pjesma i zajedništvo, a pozitivna energija bila je zarazna.

Nakon cjelodnevnog druženja u Omišu, mlade klapaše navečer je dočekalo do posljednjeg mjesta ispunjeno gledalište u dvorištu Osnovne škole „Josip Pupačić“. Svi su stigli poslušati 15 najboljih dječjih klapa, njih šest u kategoriji osnovnih te devet iz srednjih škola, a ono što je uslijedilo očaralo je okupljene.

Mlade klapske zvijezde suvereno su zavladale pozornicom. Svojim izvedbama dotaknuli su srca okupljenih, a njihove impresivne vokalne sposobnosti izazivale su opće oduševljenje. Pred žirijem je bio težak zadatak.

Naposljetku je brončani grdelin, u skupini osnovnoškolaca, otišao u ruke omiške klape Bepo, srebrni također ostaje u Omišu jer su ga osvojili Matačićevi slavuji, a zlatnoga u Rijeku odnosi Dominus.

„Nama klapa predstavlja krug, zajedništvo. Okupimo se i uživamo u jednoj stvari koju svi volimo, koja nam je zajednička i osjećamo se lijepo. Naravno da je danas bilo nervoze, ali kad si uvježban i s pravim ljudima, sve to ode brzo u zaborav“, poručile su djevojke iz klape Dominus.

U konkurenciji srednjoškolaca treće je mjesto pripalo klapi splitske Glazbene škole Josipa Hatzea, na drugo se mjesto smjestio Maestral (KUD “Pleter”) iz Dugopolja, a zlatni omiški grdelin dodijeljen je klapi Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika.

„Recept za uspjeh bi bila dobra ekipa, ljubav prema glazbi, klapi i roditelji koji su nas poticali, jer su također klapaši. Mislim da je našem rezultatu najviše pridonijelo to što smo uvijek skupa, volimo tu pjesmu i što nam je bilo bitno samo da uživamo i da to odradimo najbolje što možemo“, otkrila nam je 'sastojke' uspjeha zlatom ovjenčana ekipa iz Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

Djelić nastupa kojim su oduševili žiri, Omišane i sve njihove goste, pogledajte u nastavku.

Uoči napetog proglašenja pobjednika 5. Večeri dječjih klapa, pozornicu su preuzele dječje zvijezde iz showa The Voice Kids Hrvatska – Nina Vujević i Leonardo Rados. Njihov izlazak pred publiku izazvao je novi val oduševljenja, posebno kad su zapjevali zajedno sa svim klapskim pjevačima.

„Bilo je fenomenalno, taj osjećaj zajedništva, svi navijaju jedni za druge… Jednostavno, srce mi je kao kuća“, oduševljeno je sažela Nina i dodala da nije lako nastupiti pred tako velikom publikom.

„Ovo je bilo neopisivo iskustvo, posebno kad sam pozvao sve klape. Uživao sam tijekom cijele večeri jer sam zadnjih godinu dana baš jako počeo slušati klape, volim višeglasje“, otkrio nam je Leonardo.

Ovu uspješnu glazbenu priču, koja promiče i čuva klapsku pjesmu, zajednički su organizirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje, Festival dalmatinskih klapa Omiš te OŠ „Josip Pupačić“ i OGŠ „Lovro pl. Matačić“ iz Omiša.