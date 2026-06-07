Slovenci u čudu zbog kritika Daliću: "Kako je to moguće nakon dva svjetska odličja?"

Hrvatska reprezentacija večera protiv Sloveinije s od 20:45 u Varaždinu igra posljednju provjeru prije odlaska na Svjetsko prvenstvo. Uoči susreta pažnju je privukao tekst slovenskog portala Ekipa24, koji se osvrnuo na atmosferu oko Zlatka Dalića nakon poraza od Belgije, piše gol.hr.

Slovenci ne skrivaju iznenađenje količinom kritika koje posljednjih dana stižu na račun hrvatskog izbornika. U tekstu ističu kako im je teško razumjeti da se pod toliki pritisak stavlja trener koji je Hrvatsku doveo do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce četiri godine kasnije u Kataru.

"Dalića se kritizira unatoč medaljama"

Ekipa24 piše kako se u hrvatskoj javnosti često preispituju Dalićevi izbori igrača, sastavljanje popisa i minutaža pojedinih reprezentativaca. Posebno se zamjera što, prema mišljenju dijela navijača, više vjeruje provjerenim imenima nego igračima koji su trenutno u najboljoj formi.

Slovenski medij navodi da je zbog toga atmosfera oko reprezentacije postala prilično napeta, iako je riječ o jednom od najuspješnijih razdoblja u povijesti hrvatskog nogometa.

Dalić odgovorio kritičarima

Na konferenciji za medije uoči utakmice sa Slovenijom Dalić je jasno poručio da neće odustati od svojih principa.

"Držim se načina rada koji je Hrvatskoj donio rezultate. Reprezentacija nije klub i hijerarhija je vrlo važna. Forma jest bitna, ali postoje i drugi faktori", naglasio je hrvatski izbornik.

Slovenija očekuje motivirane Vatrene

Slovenci smatraju da bi upravo poraz od Belgije mogao dodatno motivirati hrvatsku reprezentaciju uoči dvoboja u Varaždinu. Iako je Dalić najavio određene promjene u sastavu i taktičke isprobavanja, očekuju vrlo ozbiljan pristup Vatrenih.

Zaključuju kako će Sloveniju dočekati momčad željna reakcije i pobjede prije puta na Mundijal, ali i reprezentacija čiji je izbornik pod puno većim pritiskom nego što bi se očekivalo s obzirom na njegove rezultate.